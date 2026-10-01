1 октомври: България обявява война на Сърбия и се включва в Първата световна война

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1 октомври 1915 година: България се включва в Първата световна война

На този ден през 1915 година по стар стил (14 октомври по нов стил) с манифест на цар Фердинанд Царство България обявява война на Кралство Сърбия и се включва в Първата световна войа на страната на Централните сили. Участието на България в Първата световна война датира до 29 септември 1918 година, когато със сключването на Солунското примирие страната капитулира.

На 1 октомври България разполага срещу Сърбия две армии – Първа и Втора. Първа армия, която е под командването на Климент Бояджиев, има задачата да прекъсне сръбските комуникации по Поморавието и източна Сърбия и да навлезе на нейна територия. Втора армия начело с Георги Тодоров трябва да влезе във Вардарска Македония и да прекъсне пътя за отстъпление на сърбите, като по този начин трябва да предотврати опита за оказване на помощ на съюзниците, прехвърлени в Северна Гърция след Дарданелската операция.

Българските военни сили успяват да отнемат тези територии от сърбите. Англо-френските сили са разбити от българите при Криволак. След тази победа сърбите са принудени да се оттеглят през труднопроходимите албански планини. По немска заповед настъплението е спряно, причината за това е, че Гърция все още не е взела решение на чия страна да се включи. По този начин силите на Антантата на Балканите са спасени от окончателен разгром, а също така получават възможност за създаването на нов фронт в Гърция, от която се възползват след като Гърция се присъединява към страните от Антантата.

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През 1916 година става ясно, че войната ще бъде дълга. На 17 август същата година Румъния подписва договор за присъединяване към Антантата, след което извършва мобилизация. На 27 август Румъния обявява война на Австро–Унгария. С това българите са принудени да прехвърлят силите си на север.

На 1 септември същата година България обявява война на Румъния. Българските военни сили успяват да разгромят напълно обединените румънско-руско-сръбски сили и да ги изтласкат отвъд Дунав. На 6 декември 1916 година румънската столица Букурещ е превзета и окупирана.

През 1917 година българите губят Битоля, въпреки това на фронта в Македония не настъпва съществено изменение.

През 1918 година положението на българите и техните съюзници е тежко - те преживяват стопански и икономически упадък.

След края на Първата световна война страната ни преживява втора национална катастрофа. В стремежа си да постигне национално обединение в етническите български граници, страната ни участва в три последователни войни - Балканска, Междусъюзническа и Първа световна.

След Първата световна война България губи половината от териториите си, които са разпокъсани между нейните съседи. Поморавието, Тимошко, Вардарска Македония и Призренско са присъединени към новосъздаденото Кралство Югославия. Егейска Македония и Западна Тракия влизат в територията на Гърция. Източна Тракия остава за нововъзникналата Турция, а цяла Добруджа остава за Румъния.