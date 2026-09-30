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Руското посолство изпрати нота до МВнР заради реставрацията на Паметника на Шипка

30 септември 2026, 21:25 часа 1047 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Руското посолство изпрати нота до МВнР заради реставрацията на Паметника на Шипка

Посолството на Руската федерация в България изпрати официална нота до Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с реставрацията на Паметника на свободата на връх Шипка. Позицията е разпространена в отговор на запитвания от граждани и медии относно предстоящите дейности по монумента, увековечаващ освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г.

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"Споделяме загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника на Шипка, който е важен символ както за Русия, така и за България. Същевременно разчитаме, че компетентните български органи, в съответствие с публичните си изявления и обещания, ще осигурят внимателното и деликатното възстановяване на този паметник, нуждаещ се от цялостен ремонт, и че актуализираната експозиция напълно ще отразява неизкривената истина за събитията от 1877-1878 г.

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От наша страна, въз основа на член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската Федерация и Република България от 4 август 1992 г., изпратихме съответна нота до МВнР на България, в която подчертахме актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни", пишат от посолството.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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