След убийството на Филипов: Смут сред собствениците в един от строящите се мега комплекси в София

След убийството на бизнесмена Илиян Филипов безпокойство обхвана собствениците на имоти в един от най-мащабните строителни жилищни проекти в София - Capitol Residence зад Централна гара.

Capitol Residence е най-мащабният подобен проект на ПИМК Билд в София, чийто съдружник беше Филипов.

От вчера собственици на имоти дискутират в социалните мрежи съдбата на проекта. "Как ще продължи проектът след убийството на Илиян Филипов? Доколкото знаем, има съуправител", написа един от собствениците в комплекса. "Някой има информация дали ще имаме допълнително забавяне за акт 16 на сграда 3 и 4 след днешната ситуация?", поинтересува се друг.

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Общото настроение е, че не би трябвало да има голямо забавяне, тъй като фирмата-инвеститор има и друг собственик, като също има и доста други упълномощени лица за документациите.

За проекта

Capitol Residence е миниквартал от затворен тип. Изгражда се на ул. "История славянобългарска" зад Централната жп гара в район "Сердика", като предвижда общо 108 000. кв.м РЗП върху терен 22,7 дка. По план трябва да осигури нови 3000 жилища на пазара, като освен апартаментите ще има и магазини, детски градини, подземни паркинги и зелени площи, както и пешеходни и спортни зони, гласят данни на Камарата на професионалните оценители.

Строителството се реализира на няколко етапа, през които да се построят 4-те сгради на комплекса. Строи се от 2021 г., като първоначално е получено разрешение за 39 600 кв.м (53 7000 кв.м със сутерен). През 2023 г. е разрешен строеж на сграда със смесено предназначение и подземен гараж за корпуси 1 и 2 с РЗП 57 600 кв.м.

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Сроковете за завършване на сгради 1 и 2 - са декември 2025 г., а за сгради 3 и 4 - октомври 2026 г.

Инвеститор на проекта е "Капитол билд", в което съдружници са "ПИМК имоти" и "Арт Рестстрой", а управители са Илиян Филипов - съсобственик в транспортната компания ПИМК, и Цветан Пулев. В "ПИМК имоти" Филипов е равноправен съдружник с Пенко Несторов.

Koмплeĸcът щe бъдe свързан c ocтaнaлaтa чacт oт Coфия пocpeдcтвoм cпиpĸa нa нaзeмния гpaдcĸи тpaнcпopт пpeд вxoдa нa ĸoмплeĸca, както c вpъзĸa чpeз пoдзeмeн пeшexoдeн пoдлeз oт ĸoмплeĸca дo мeтpocтaнция "Цeнтpaлнa жп гapa".

Убийството

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Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян снощи в Пловдив. Сигналът за престъплението е подаден около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на Филипов. В разследването участват служители на ОДМВР-Пловдив и на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Малко по-късно МВР задържа заподозрян за убийството на Филипов. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният предполагаем убиец на Филипов е 51-годишният Славчо Мегеров, съобщи "24 часа". Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов - но физическото описание на Мегеров не съвпада с първоначалните неофициални данни за "висок и слаб мъж"