Има ли политически зъб и защо се стигна до убийството на Илиян Филипов: Негови партньори с коментар и разказ на спомените

"Илиян Филипов работеше по близо 20 часа и това не се постига затова, че някой ти е сложил чадър, а с много работа. Той знаеше номерата на всеки един камион и кой шофьор го кара. Филипов беше надежден партньор и стоки за милиони долари могат да стигнат докъдето и както трябва. Тази империя на неговата фирма (PIMK - бел. ред.), както я наричат някой, той и партньорът Пенко Несторов му я изградиха, защото Филипов беше визионер и виждаше нещата в транспортния бизнес с години напред". Това заяви пред bTV председателя на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Още: Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

Спомени за Илиян Филипов

Снимка: БГНЕС

Според него в България хората не уважават успелите хора. Прогресът се прави от успели и млади хора, посочи Арабаджиев.

По думите му Илиян Филипов не е имал проблеми с политически лице и кръгове, които да са го натискали. "Мислите ли, че бизнесът за Пловдив, в което сдружение ще изберат председател с лоша репутация. Илиян Василев беше лидер и работеше за каузата на превозвачите", подчерта Арабаджиев.

Той смята, че конкуренцията може и да не го е харесвала, но Илиян Филипов ходеше без охрана и по няколко пъти в седмицата в гората, карайки колело.

Въпреки начинът на живот, който е водил Филипов, Арабаджиев не знае защо са убили босът на Ботев Пловдив.

Йордан Арабаджиев заяви, че не познава и предполагаемия убиец на Филипов - Славчо Мегеров.

"Аз мога да кажа, че тези версии за убийството на Филипов, трябва да бъдат разгледани от компетентните органи. Тук съм, защото се чувствам морално отговорен, за да защитя името на този човек", обясни Арабаджиев, който заяви, че не знае Филипов да е имал политически зъб от някой, който иска да му отмъсти за нещо.

Той сподели, че ще запомни Илиян Филипов като лидер, визионер и човек с голямо сърце. Иначе Йордан Арабаджиев и Илиян Филипов се познават от над 20 години и освен бизнесът, ги свързва и голямо приятелство.

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