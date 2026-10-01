Кабинетът "Радев":

Кой има имен ден днес, 1 октомври 2026 г. Честито!

01 октомври 2026, 5:55 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 1 октомври 2026 г. Честито!

На 1 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Анани и Анко. На този ден църквата почита Св. апостол Ананий. Когато проповядвал словото Божие в град Елевтерпол, управителят Лукиан наредил да го хванат и заставят да принесе жертва на идолите. Той претърпял големи мъчения, при които дръзновено изповядвал името Божие. Мъчителите го извели извън града и го убили с камъни. Погребан е в Дамаск. В същия ден се отбелязва и празникът Покров на Пресвета Богородица. 

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка! 

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през октомври 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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