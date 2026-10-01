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Много голям дефицит, но не толкова. Нови данъци, но не точно: Пеканов обеща да падне замислена мярка

01 октомври 2026, 8:32 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Много голям дефицит, но не толкова. Нови данъци, но не точно: Пеканов обеща да падне замислена мярка

Дефицитът ще бъде много над 3% - това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, с което защити въвеждането на данък върху свръхпечалбите на банките, след като и БНБ чрез гуверньора си Димитър Радев отправи предупреждение, че тази мярка всъщност ще оскъпи кредити. Пеканов даде примери с Испания и Италия и как в Испания например е въведен такъв подход и няма оскъпяване на кредитите, напротив. В Испания управлява социалистът Педро Санчес.

Колко ще е дефицитът в бюджета в края на годината, предстои да видим. Работим 2027 година да падне под 3%, зависи от каква база тръгваме. Зависи от икономическият растеж и инфлацията, тези неща сега помагат дефицитът да е по-нисък и тази година, продължи Пеканов, според когото и растежът е добре, но и инфлацията е малко по-висока – ОЩЕ: 8 месеца от 2026 година и бюджетният дефицит е още далеч под 3%

Според вицепремиера, новият данък върху банките няма да им попречи. Не облагаме промишлеността и стартиращите фирми с такъв данък, добави той пред БНТ – ОЩЕ: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

Пеканов призна и, че се вдига данъкът "върху имуществото, където то вече е станало скъпо", както и върху автомобилите, но "това ще отпадне за електромобилите", защото от „Прогресивна България" чуват критиките и се поправят. Новата данъчна оценка (на имотите) няма да се прилага за такса смет, добави вицепремиерът – ОЩЕ:

За договора с "Боташ" вицепремиерът беше лаконичен: "Преговорите продължават".

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"Има такива лица, които в последните години летят напред-назад, ще видим какво ще се случи" - това са дословно думите на Пеканов в отговор на въпрос кои са олигарсите в България, как ги идентифицира "Прогресивна България". Той изрази голямо задоволство от работата да вземем парите от Европа по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). И твърдо настоя, че България с още 16 страни-членки брани позицията да няма промяна в кохезионната политика на ЕС и да няма орязване на средства. Тази политика е основният инструмент на ЕС отделните страни-членки да се сближат като стандарт.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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