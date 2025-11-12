С риск да си пропуснат изпита: Ученици намериха и върнаха пачка пари (СНИМКИ)

Двама ученици от Казанлък демонстрираха изключителна почтеност и гражданска доблест, след като намериха и върнаха голяма сума пари, въпреки че рискуваха да закъснеят за шофьорския си изпит. За постъпката си те бяха наградени от директора на ОД на МВР – Стара Загора, разказва коресподентът на БГНЕС. Христо Денев, ученик в ПМГ „Никола Обрешков“, и Иван Иванов от ПГТТМ, пристигнали в Стара Загора, за да се явят на теоретичен изпит в Областния отдел „Автомобилна администрация“ (ДАИ). "Като цяло ние идваме от Казанлък, тъй като трябваше да проведем един изпит по теория в ДАИ", разказа Христо Денев. На паркинг в близост до сградата, където се срещнали преди изпита, младежите забелязали пачка с пари на земята.

Навели глави, видели пари

"Бяхме с наведени глави надолу... умислили за това как ще се справим на изпита... и се случи, че така видяхме парите", сподели Христо.

Снимка БГНЕС

Без да се колебаят, двамата взели намерената сума и влезли в сградата на ДАИ, за да я предадат. "Взехме ги и отидохме към ДАИ. И съответно в ДАИ ни казаха, че трябва да се обадим на телефон 112", обясниха младежите.

На място пристигнал полицейски патрул, който започнал процедура по съставяне на протокол. Това отнело време и създало реален риск двамата да пропуснат изпита си.

"Да, точно така. Ние щяхме да закъснеем за изпита", потвърди Христо: "Но хората, които провеждат изпита, ни влезнаха в положение и казаха, че нямат абсолютно никакъв проблем да направят така, че изпитът да започне малко по-късно".

И през ум не им е минало

На въпрос дали не им е минало през ума да задържат парите, отговорът беше категоричен: "Не".

Снимка БГНЕС

"Не ми е минало през главата да направя такова нещо, тъй като нито нашите са ме възпитали така, нито смятам, че тази постъпка щеше да бъде редна", мотивира се Христо Денев. Иван Иванов потвърди, че и неговите родители са реагирали по същия начин и са го поздравили.

Младежите споделиха, че са получили поздравления от почти всички свои близки и приятели. "Това, което ме радва, е, че всъщност бяха малко тези, които ме попитаха защо не съм си прибрал парите", заключи Христо.

Днес Христо Денев и Иван Иванов бяха официално наградени от директора на ОД на МВР – Стара Загора за своята достойна и вдъхновяваща постъпка.

