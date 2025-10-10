Ден за пикник - събота или неделя? Времето през уикенда - 11-12 октомври 2025 г.

След студените и дъждовни дни всички с нетърпение очакваме прогнозата, за да разберем - ще позволи ли времето да прекараме повече часове навън и да планираме пътуване? Според прогнозата на дежурния синоптик Анастасия Стойчева от отдела "Прогнози на времето" в НИМХ в събота, 11 октомври, през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и в планините, ще превали, показва прогнозата за времето.

Валежи

За щастие значителни по количество валежи не се очакват. В събота северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо - ще бъдат предимно между 14 и 19 градуса, а сутрешните - между 7 и 12 градуса.

Неделя

През нощта срещу неделя, 12 октомври, облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните - ще са между 5 и 10 градуса. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево време. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат между 15 и 20 градуса.

