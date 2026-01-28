Депутатите с важна промяна за електрическите тротинетки

Парламентът реши да бъде създаден и поддържан единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици. Регистърът ще се администрира от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание промени в Закона за движението по пътищата, внесени от Кирил Добрев (БСП) и Андрей Рунчев (ГЕРБ).

Според приетите текстове в регистъра ще се вписват данни за собственика, както и техническа информация за тротинетката - фабричен или сериен номер, марка, модел, номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост, собствена маса, област и община на регистрация, както и регистрационен номер.

С измененията се прецизират и последните разпоредби, които възлагаха на общинските съвети да уреждат регистрацията на тротинетките с местни наредби. Предвижда се в срок до три месеца от влизането на закона в сила Министерският съвет да приеме единна наредба за цялата страна, а до пет месеца да бъде изграден самият регистър. Още: Идея: Камери на светофарите и нов режим за електрическите тротинетки

Законът дава и възможност върху светофарните уредби да бъдат монтирани устройства за контрол на правилата за движение и видеонаблюдение.

Дебатът

Според депутата Емил Янков от "Възраждане" най-същественото е, че ще бъде ясно кой е собственик на всяка тротинетка, което ще позволи при инциденти да се търси отговорност и да се налагат санкции. По думите му ефектът може да не е голям, но това е стъпка до приемането на изцяло нов закон.

Кирил Добрев заяви, че с промените се решават дългогодишни проблеми за гражданите, общините и институциите и се улеснява координацията между тях. По думите му фокусът е върху повече ред, повече отговорност и повече сигурност, тъй като електрическите тротинетки вече са трайна част от ежедневието. Още: Общините пред правен парадокс с регистрацията на електрическите тротинетки

Добрев посочи още, че министърът на електронното управление Валентин Мундров е поел ангажимент регистърът да бъде изграден и поддържан без финансово участие от страна на общините. Те ще имат достъп до системата и ще извършват самата регистрация. Всяка тротинетка ще получава уникален идентификационен номер, видим за контролните органи, което ще улесни работата на МВР и застрахователите.

По думите на Добрев с унифицираната наредба се прекратява практиката всяка от 265-те общини да въвежда различни правила. Той добави, че се решава и дългогодишна правна неяснота около поставянето на камери на светофарите, което едновременно повишава безопасността и подпомага усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.