Кабинетът "Радев":

"Мълчание и цензура - докога?": Мария Цънцарова реагира за скандала с Мартин Атанасов и bTV

09 юли 2026, 13:36 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: "Извън ефир"
"Мълчание и цензура - докога?": Мария Цънцарова реагира за скандала с Мартин Атанасов и bTV

"Мълчание и цензура - докога?" - с този въпрос журналистът от платформата "Извън ефир" и уволнена от bTV през декември 2025 г. Мария Цънцарова коментира скандалът с отмененото участие на основателя на проектите "Черна писта" и "Диагноза България" Мартин Атанасов.

"Журналистическите стандарти и грижата за обществения интерес са основните аргументи, върху които трябва да стъпва професионалната дискусия във всяка редакция. Когато редакционната политика в една от големите медии в България се определя със силовашки решения, наложени с унизително отношение към журналисти с дългогодишен опит, наистина е време мълчанието да свърши и чашата да прелее", подчертава още екипа на Цънцарова.

Тя призовава журналистите от всички медии да си дадат сметка, че имат обща кауза и следва заедно да защитят професията си и смисъла от това да съществуват.

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"Извън ефир сме съгласни с указанията от вътрешния чат на bTV Новините - място за важните теми и гости има. ... Изключително сериозен обществен проблем е обаче, когато темата е забранена за зрителите на една от големите телевизии в България", пише още тя.

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Припомнете си целият скандал тук - "Този няма да стъпи в bTV": Атака срещу телевизията след отменено участие на разкрилия нови схеми Мартин Атанасов.

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цензура Мартин Атанасов Мария Цънцарова
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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