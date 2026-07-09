ВСС прие график за избора на новия съдебен съвет

Висшият съдебен съвет (ВСС) определи графика за избор на новия си състав от професионалната квота, като насрочи общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, на които ще бъдат избрани новите членове на кадровия орган.

При съдиите общото събрание за избор на членове на избирателната и секционните комисии ще се проведе на 31 октомври, а самото гласуване е насрочено за 7 ноември. И двете събития ще бъдат в "София Ивент Център" в мол "Парадайз".

Прокурорите ще изслушат кандидатите на 17 октомври, а изборът ще се състои на 24 октомври, също в "София Ивент Център". Още: Правосъдният министър слага край на "вечните" началници, чака нов ВСС през есента

Следователите ще изберат членовете на избирателната и секционните комисии на 14 ноември в Техническия университет, а гласуването ще бъде на 21 ноември.

Съгласно чл. 29в, ал. 1 от Закона за съдебната власт предложения за изборни членове на ВСС могат да бъдат правени от всеки съдия, прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди датата на съответния избор. Това означава, че кандидатури при съдиите могат да се издигат до 6 септември, при прокурорите - до 23 август, а при следователите - до 20 септември.

ВСС определи и разпределението на избирателните секции.

При съдиите най-малките секции ще бъдат в окръжните съдилища в Разград с 24 магистрати, както и в Силистра и Търговище с по 25 души.

Най-големите секции ще са в София, където ще бъдат разкрити четири. Две ще се намират в Съдебната палата и ще обслужват съдиите от Върховния касационен съд, Софийския градски съд, Административен съд София-област, Окръжния съд в София и районните съдилища в съдебния район.

Трета секция ще бъде разположена във Върховния административен съд, където ще гласуват 253 съдии от ВАС, Административен съд София-град, Апелативния съд в София и Военно-апелативния съд.

Четвъртата ще бъде в сградата на Софийския районен съд на бул. "Ген. М. Скобелев", където ще упражнят правото си на глас съдиите от СРС и Военен съд - София, общо 244 души.

При прокурорите най-малките секции ще бъдат в Смолян с 11 обвинители, Търговище с 13, Силистра с 14, както и във Видин и Габрово с по 15 прокурори. Още: В задънена улица: Не отстраниха Емилия Русинова, поискаха й писмено становище, но без срок

В София ще бъдат разкрити три секции. В Съдебната палата ще гласуват прокурорите от Върховната касационна прокуратура, включително и.ф. главният прокурор, както и обвинителите от Софийската градска прокуратура - общо 234 души.

Втората секция ще бъде в сградата на Софийския районен съд на бул. "Ген. М. Скобелев", където ще гласуват прокурорите от Военно-апелативната прокуратура, Военно-окръжната прокуратура - София и Софийската районна прокуратура - общо 254 души.

Третата секция ще се намира на ул. "Черковна" №90 и ще обслужва прокурорите от Апелативната прокуратура - София, Окръжната прокуратура - София, както и районните прокуратури в Самоков, Елин Пелин, Ботевград и Костинброд.

Следователите ще гласуват в пет секции, разположени във всеки от апелативните райони в страната. Най-голямата ще бъде в сградата на Националната следствена служба в София, където ще гласуват 237 следователи. Най-малката ще е в Бургас с 36 души.

По време на заседанието на Пленума на ВСС бяха обсъдени четири варианта на хронограма за провеждане на изборите. Три от тях предвиждаха съкратени срокове за номинации, представяне на документи, изготвяне на становища и предизборна кампания, така че изборите да бъдат организирани до 17 октомври, какъвто срок беше поставен от Народното събрание.

Членовете на ВСС и министърът на правосъдието Николай Найденов обаче се обединиха около позицията, че по-важно е изборите да бъдат проведени качествено и при спазване на принципите на публичност и прозрачност, отколкото формално да бъде спазен срокът. Още: Крият рискове: Пленумът на ВСС предупреди за съкращенията в съдебната система

Част от кадровиците предупредиха, че неспазването на определения срок може да доведе до нови критики към съвета и призоваха министъра да съдейства за удължаването му чрез законодателни промени. Найденов обаче заяви, че подобна промяна трябва да премине през обичайната законодателна процедура, която би отнела около два месеца.

В крайна сметка ВСС прие четвъртия вариант на хронограмата, който запазва всички законови срокове без съкращения.

При определянето на датите кадровиците съобразиха и наличието на свободни зали. Администрацията на ВСС беше получила оферти от "Арена 8888", "Интер Експо Център", "София Ивент Център" и Техническия университет. От НДК не е постъпил официален отговор заради смяната на ръководството.

След обсъждане на капацитета на различните зали съветът избра "София Ивент Център", който разполага с до 1500 места, за общите събрания на съдиите и прокурорите. Общото събрание на следователите ще се проведе в зала на Техническия университет с капацитет до 600 души.

Освен план-графика, Пленумът на ВСС прие и правила за провеждането на избора на членове на съвета от професионалната квота, които ще важат само за настоящата процедура.