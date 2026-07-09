Депутатите дадоха зелена светлина за по-скъпата сделка за "Страйкър"

Парламентът одобри промени в проекта за инвестиционен разход за придобиването на бойните машини "Страйкър", след като американската страна поиска актуализация на цените по договорите. Решението беше прието със 156 гласа "за", докато единствено 11 депутати от "Възраждане" гласуваха "против".

Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити необходимостта от промяната, като подчерта, че модернизацията на Българската армия е била отлагана години наред.

"За необходимостта от този проект няма смисъл да се говори. Българската армия беше подценявана дълги години, вследствие на което модернизационните процеси започнаха едва през 2018-2019 г.", заяви той пред народните представители. Още: Кабинетът вдигна финалната цена за покупката на бронираните машини "Страйкър"

Според депутата от "Прогресивна България" Христо Симеонов увеличението е под 3% от първоначалната стойност на проекта и се дължи на обективни икономически фактори.

Той посочи, че въпреки поскъпването преговорният екип на Министерството на отбраната е успял да договори значителни икономии по други пера. По думите му разходите за боеприпаси ще бъдат намалени с близо 20%, а за противотанковите комплекси Javelin - с около 12%. Освен това отлагането на покупката на безпилотни летателни апарати ще спести 14 млн. долара.

"Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-актуални технологии", каза Симеонов.

От "Възраждане" отново се обявиха срещу проекта. Депутатът Ивелин Първанов заяви, че партията е предупреждавала за поскъпване и забавяне на доставките, а случващото се потвърждава тези опасения. Още: Американците са виновни, че още се бавим със "Страйкър"-ите за армията: Така излезе според военния министър

"С тези стари машини Българската армия се подготвя за по-предишната война", каза той. Според Първанов поскъпването вече достига около 37 млн. долара, въпреки че страната все още не е получила нито една машина.

"Можеше да разработим нещо ново, а не да купуваме стари машини", добави той.

Проектът за придобиване на бойните машини "Страйкър" беше одобрен от Народното събрание на 9 ноември 2023 г. Той предвижда закупуването на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи към механизирана бригада и включва дизайн, производство, интеграция, оборудване, обучение и доставка на машините.

Първоначалната стойност на проекта е 1,376 млрд. долара и включва три международни договора. Още: България ще плати по-ниска цена по договора за бойните машини "Страйкър"

От Програмния офис за "Страйкър" за България в САЩ са представили подробна обосновка за поисканото увеличение на цените. Като основни причини са посочени недостигът на определени суровини и инфлацията в световен мащаб.

След актуализацията общата стойност на трите договора ще нарасне до 1,393 млрд. долара. В проекта са предвидени и непредвидени разходи в размер на 20,9 млн. долара, или 1,5% от общата стойност, за да бъдат покрити евентуални допълнителни ефекти от инфлацията и промените в икономическата среда.

Така общата прогнозна стойност на актуализирания проект достига 1,414 млрд. долара.