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Към Гърция и обратно: Ето кога ограничават движението на тирове по "Струма" и през дефилето

09 юли 2026, 17:42 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Към Гърция и обратно: Ето кога ограничават движението на тирове по "Струма" и през дефилето

В петък (10 юли) и неделя (12 юли) за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел „Симитли“ (при 376-и км) до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км), съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско, Разлог, Сандански и др.

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Ограниченията по часове

В петък – 10 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. за пътуващите в посока ГКПП „Кулата“.

В неделя – 12 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч. за пътуващите в посока София.

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За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

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Изключенията

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Реверсивно движение в Кресненското дефиле

За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

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На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци, съобщават от АПИ.

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Снимки: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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