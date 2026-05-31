Църквата като най-голямата агенция за недвижими имоти в България: Анализ говори за безотчетност на хилядите религиозни имоти

Църквата е най-голямата агенция за недвижими имоти в България. Една сериозна част от Рила е собственост на Българската православна църква, а много имоти в столицата също са на БПЦ. На този фон обаче вероизповеданията у нас на практика се радват на свобода и безотчетност по отношение на имотите си.

Това са заключенията от анализ на блогъра и граждански активист Боян Юруков.

На фона на казуса със защитените стари сгради на ул. Шишман в София, които БПЦ като съсобственик има намерение да събори и застрои с жилищни блокове, както и конфликтите със Столична община, която иска от църквата свободни имоти, на които да се построят училища и детски градини, Юруков с много усилия е успял да изготви интерактивна карта на имотите на вероизповеданията у нас.

По думите му Софийски градски съд е задължен да поддържа публичен регистър на вероизповеданията и юридическите лица свързани с тях, но такъв публичен регистър Юруков не е успял да намери на страницата на съда. "Чл. 12 ал. 3 задължава дирекция към Министерски съвет да поддържа регистър на храмовете. Това е дирекция "Вероизповедания" и има регистър, но и с него има проблеми. Чл. 21 посочва, че вероизповеданията имат право на имоти, но регистър на тези няма", пише Юруков.

Той е проявил интерес към темата покрай проучванията му за собствеността на имотите в България. Тогава бил шокиран, че голяма част от Рила е собственост на Българската православна църква.

Юруков е събрал информация за над 19 000 поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти собственост на всичките 71 регистрирани в България вероизповедания. За целта е използвал комбинация от няколко източника – имотния и търговския регистър и кадастъра.

Големи масиви от "религиозни" имоти в цяла България

По отношение на набралата известност сграда по Шишман, Юруков твърди, че тя отчасти е собственост на настоятелството на Ал. Невски. "За това разбираме както от имотния регистър, така и от проверка в данните на кадастъра след справка в търговския регистър за ЕИК. В съседство виждаме обаче апартамент собственост на църква, цяла сграда собственост на софийската митрополия, още един парцел със сграда собственост на друга църква, 18 апартамента, възстановени от нотариален акт от 1981 на Синода и още два парцела и обекти на евангелистична църква", допълва той.

Според гражданския активист има данни и за доста големи масиви из цяла България. Става въпрос за голяма част от Рила, както и земите около Бачково, Орехово, Сатовча, Мелник, Чепеларе, Сливен и Бургас.

Вероизповеданията са собственик и на изключително много апартаменти и офиси пръснати из цяла София.

Множество църковни имоти пустеят, но не се даряват за училища и градини

"Даряват се стотици милиони в публични средства, имоти и преки дарения към вероизповеданията. Това е добре и така следва да бъде. Дали следва да се дават публични средства и имоти и какъв да е механизма е въпрос на дебат, който изглежда не сме готови да проведем", пише блогърът.

"Следва ли да даряваме общинска земя за църкви, отнемайки място за игра на децата, какъвто е случая в Изгрев, София, при условие, че БПЦ има множество имоти, които пустеят, но не се дават за детски градини и други социални функции? Изглежда БПЦ специално се притесняват да се отвори такъв дебат, за да не се окаже, че ще пресъхнат субсидиите и даренията", коментира още Юруков.

Безотчетна дейност

Според Юруков притеснения будят действията на редица вероизповедания и особено БПЦ "с безотчетната си дейност".

"Доколкото следва да декларират печалби от наеми и търговия и да плащат данъци за тях, журналистически разследвания показват, че това практически не се случва. Имотите имат огромна роля в това и съществуват съмнения, че са инструмент за пране на тъмни капитали. На този фон постоянно се въртят каси и кампании за дарения за ремонт и строеж на църкви, които после заедно с общински имоти да бъдат прехвърляни синода. Имоти, които са били паркове и градинки, а биха могли да бъдат градини и училища", смята Юруков.

Според него липсата на прозрачност кои юридически лица могат да си спестяват данъци и да остават необезпокоявани от регулаторите е повече от притеснителна.

"Затвореният с цел приход за хазната имотен регистър освен, че не позволява да разкрием измеренията на проблемите и вероятно злоупотребите в Агенцията по вписванията, пречи да видим кои имоти се управляват от тези лица. Вместо да се отвори повече, имотният регистър беше наскоро още повече ограничен със зле прикритата цел да попречи именно на журналистически разследвания", коментира още той.

Църквата отвлича общественото внимание от имотите си с проблеми-димки

Според Юруков Църквата поставя в светлините на прожекторите проблеми, които обаче имат за цел просто да отвлекат общественото внимание от казуса с притежаваните имоти и тяхната отчетност.

"В този контекст всички вопли специално на БПЦ срещу Sofia Pride, срещу конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в комбина на съветниците на Радев, срещу светското образование чрез въвеждането на нещо, което ефективно си е вероучение – всички тези са изглежда са само шум за отклонение на вниманието от същинската дейност на синода – да е най-голямата агенция за недвижими имоти в България", смята блогърът.

Той е категоричен, че не вижда никакви сигнали от патриарха "нещо от това, от ролексите и скъпите коли да се промени".

"Не виждам инициативи от тях за подпомагане на болни, гладни, уязвими, зависими, на строежа на градини и училища. Не виждам каквото и да е усилие от няколкото традиционни за държавата изповедания да дадат отпор на външни капитали, финансиращи откровени секти, експлоатиращи уязвими групи в обществото ни. Не виждам усилия, визия или дори интерес у висшия клир за връщане на доверието у вярващите в искреността на каквото и да е излизащо от устата на митрополитите", коментира Юруков.

Според него с действията си и в известен смисъл отказа от основната си мисия БПЦ като най-масовата у нас религия има косвена вина за всичко това.

"Щом настояват да се занимават предимно с имотите си, значи следва и ние да се вгледаме в тях", категоричен е гражданският активист.