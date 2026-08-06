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Добри мариери? Просто ни дайте да ядем! Допамин за 6 август

06 август 2026, 22:30 часа 1165 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Добри мариери? Просто ни дайте да ядем! Допамин за 6 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Сервиране? Добри маниери? Оставете ги тези отживелици и досадни подробности! Просто давайте храната!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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