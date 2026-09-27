Най-важните новини за деня: 27 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 септември 2026 г..

ИРАН ГОТОВ НА ДИПЛОМАЦИЯ, ЗА ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ВОЙНАТА, НО ТРЪМП ЯВНО ИСКА ОЩЕ ДА СЕ БИЕ

Единствено дипломацията може да разреши конфликта между САЩ и Иран. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на седем дни, предаде Ройтерс. Още: Тръмп прекръсти Ормузкия проток на "Проток Тръмп" (ВИДЕО)

КАК ЩЕ СЕ СПРАВЯТ РЕГУЛАТОРИТЕ: ПАЗАРЪТ АТАКУВА, РЪСТ В ЦЕНИТЕ НА ПОЧТИ ВСИЧКО

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), съобщава БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,36% до 2,312 пункта спрямо 2,281 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса - 1,000 пункта е от 2005 г. Още: Или спокоен пазар, или протести: Заявката на КНСБ

ЦЕНАТА НА ГАЗА ПАДА С 4-5 ЦЕНТА: ПЕТРОЛНАТА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ ОБЯВИ ИМА ЛИ ЗЛОУПОТРЕБИ НА ПАЗАРА НА ГОРИВА

Снимка: Getty Images

Газта на колонка на бензиностанциите е 69 цента, като се очаква поевтиняване с около 4-5 цента на пропан-бутана след обявените мерки на правителството за махане на акциза. Това заяви пред bTV Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Той смята, че никой няма да си позволи да прави необосновани поскъпвания на цената на горивата след засилените проверки на държавата. Още: Пакетът от мерки на властта е като леката пехота – не е извадена тежката артилерия: Коментар на експерти за високите цени на горивата

ИСТОРИЧЕСКА СРЕЩА РУСИЯ-ГЕРМАНИЯ: МОСКВА СРАВНИ ЕВРОПА С "ЧЕТВЪРТИ РАЙХ", ДОКАТО ДЪРЖИ БЕЗ ХРАНА И ЛЕКАРСТВА ХИЛЯДИ ЦИВИЛНИ В ОКУПИРАНИЯ ОЛЕШКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Външните министри на Русия и Германия се срещнаха за първи път от януари 2022 г. насам, когато диктаторът Владимир Путин все още не бе започнал пълномащабната си инвазия в Украйна. Сергей Лавров и Йохан Вадефул разговаряха пряко в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като говорителят на руското външно министерство Мария Захарова твърди, че дискусията се е състояла по инициатива на германската страна. Тя е продължила около 20 минути. Отношенията между Москва и Берлин се влошиха рязко, след като Германия обвини Русия в участие в саботаж с дронове - през септември близо до военновъздушната база на Бундесвера във Вунсторф бяха открити останки от дрон, а през август доказано руски дрон опита да взриви с експлозиви украински военен транспортен самолет на летището в Лайпциг.

След това Германия обяви затварянето на руското консулство в Бон и на „Руската къща“ в Берлин. Москва отговори със затварянето на германското консулство в Санкт Петербург и на офисите на Гьоте-институт.

Lavrov meets with German foreign minister for the first time since January 2022



The talks took place at the initiative of the German side and lasted about 20 minutes.



No details about the meeting have been disclosed.



Relations between Moscow and Berlin deteriorated sharply… pic.twitter.com/qVdLRR3WL9 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

Още: Германия приветства поканата на Тръмп към Путин за срещата на Г-20

Уточнявайки вече контекста на срещата, важно е да подчертаем прочита на двете страни след нея. Няма "нови развития" след разговорите, заяви пред медиите самият Лавров.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



No new developments emerged from the meeting with German Foreign Minister Johann Wadephul. pic.twitter.com/Ohuy8Vgxs1 — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

ДОКЪДЕ СТИГНА ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2027 И КАКВО СЕ СЛУЧВА С ДАНЪЧНИТЕ РЕФОРМИ: ГОВОРИ ДЕПУТАТ ОТ УПРАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО

Разговорите за Бюджет 2027 вървят в конструктивен тон. Основната цел на промените в приходната част на бюджета е справедливост, без да се засяга фундамента на данъчната система. Данъчните реформи на правителството са временна мярка с цел стабилизиране на приходната част на бюджета. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев пред БНР. Още: Без акциз за пропан-бутана: Депутат от ПБ повдигна завесата за мерките заради скъпите горива

МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ НА ФОКУС И КАК ЩЕ СЕ БРОЯТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: ГОВОРИ ЦИК

Снимка: БГНЕС

Секциите с над 300 души ще гласуват с машина, а тези с под 300 души, ще гласуват с хартия. Данните от финалния протокол на машината, ще бъдат записани и във флашката. С оглед на прозрачността всяка СИК ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно и това ще се отрази в протокола. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред БНР. Още: Черен лебед може да разцъфне като феникс: Политолог и социолог за президентския вот

ПРОКУРОРСКИЯТ СИН МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА ДО ДНИ: АДВОКАТ ДИМИТЪР МАРКОВСКИ ОБЯСНИ КАКВО СЛЕДВА

Само дни остават до изтичането на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. В момента той се намира в затвора в Самораново, където излежава наказание по старо дело. Междувременно срещу него има и други висящи производства, а през седмицата стана ясно, че е издирван и от гръцките власти. За ситуацията около Михайлов и за други актуални криминални казуси коментира адвокат Димитър Марковски пред bTV.

КОГАТО ГЕРБ СЕ ВЪРНЕ НА ВЛАСТ, ЩЕ МАХНЕ "ДАНЪЧНИТЕ БЕЗУМИЯ" НА "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ": БОРИСОВ С НОВА ПОРЦИЯ АТАКИ ПО РАДЕВ (ВИДЕО)

Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени. Като дясна партия ние винаги сме били за ниски данъци. Това заяви Пловдив лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов. Той е в Града на тепетата за среща с младежи от академия "Новите умове". Борисов подчерта, че всичко хубаво, направено в Пловдив след 1990 г., е благодарение на ГЕРБ. И изброи стадионите и залите. Още: Прокуратурата "крие" доказателства и "фабрикува" нови: Божков посочи име на известен магистрат, заговори за Борисов и "Магнитски" (ВИДЕО)

АРЕСТИ И ЕВАКУАЦИЯ: ВЕРОЯТЕН ОПИТ ДА БЪДАТ ВЗРИВЕНИ БОМБАРДИРОВАЧИ НА САЩ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Сериозна евакуация на жилищни домове и арести на няколко души - така се събуди районът до военната база на Кралските военновъздушни сили (RAF) при Уелфорд, Великобритания. Базата е RAF Fairford, тя е на разположение на ВВС на САЩ и там бяха разположени американски бомбардировачи, след като американският президент Доналд Тръмп започна война с Иран на 28 февруари, 2026 година.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 28 СЕПТЕМВРИ 2026 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

Снимка: Envato

Представяме ви прогнозата за времето за 28 септември 2026 г. - понеделник. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. В Източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София - около 10°.

СТРАННАТА СТРАТЕГИЯ НА ТРЪМП: ДАЙ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ТОЧНО ОБРАТНОТО НА ТОВА, КОЕТО ИСКАТ

Има един прост начин да се разбере очевидното затруднение, в което се намират републиканците в навечерието на междинните избори. Новите проучвания на CNN/SSRS показват, че избирателите все по-ясно осъзнават какво искат. А президентът на САЩ Доналд Тръмп не може или не иска да им го даде, пише Стивън Колинсън от CNN.

АСЕН ВАСИЛЕВ: СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН" НЯМА ОБЩО НИТО С НАШАТА ПАРТИЯ, НИТО С КАМПАНИЯТА

"Абсолютна грешка. Всяка една дума се обсъжда. Ако някой е несъгласен, казва, че не е съгласен. Така че България очевидно или не е участвала в процеса, или е участвала и не си е постигнала целите и въпреки това се е присъединила към декларацията, ако това са били целите на г-жа Йотова", това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "На фокус" по NOVA.