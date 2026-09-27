Прогноза за времето - 28 септември 2026 г. (понеделник)

Представяме ви прогнозата за времето за 28 септември 2026 г. - понеделник. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. В Източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София - около 10°.

Ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър, в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно до силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 19°.

Източник: НИМХ

Над планините и по Черноморието

Над планините облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

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По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облачността ще се увеличи и вплътни. На места ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Ще духа умерен, временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: meteo.bg