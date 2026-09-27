Гърция шокира Германия на Клоп, Португалия спечели без Роналдо: Всички резултати от Лигата на нациите

Гърция поднесе голямата изненада във втория кръг на Лигата на нациите, след като победи Германия с 1:0 като гост и нанесе първа загуба на Юрген Клоп начело на Бундестима. В същото време Португалия спечели с 2:1 при гостуването си на Норвегия, въпреки че Кристиано Роналдо остана на пейката. Сред другите интересни акценти от вечерта в трите дивизии бе и победата на отбора на Нидерландия, предвождан от Шави Ернандес, срещу Сърбия.

Уникален старт за Гърция в Лигата на нациите

Гърците продължиха впечатляващия си старт в Група А2. След победата над Сърбия в Белград в първия кръг те стигнаха до нов успех, този път срещу Германия на Клоп. Германците започнаха новата ера с равенство 1:1 срещу Нидерландия, но сега допуснаха поражение у дома и се поставиха под допълнително напрежение още в началото на турнира.

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Роналдо остана неизползвана резерва за Португалия при победа над Норвегия

Португалия също продължава с пълен актив, след като надви Норвегия с 2:1 в Осло. Големият акцент беше отсъствието на Роналдо от стартовите 11, като нападателят остана на резервната скамейка и не влезе като смяна. Жоао Феликс откри резултата за европейския шампион, а Португалия удържа победата в тежкото гостуване. Бруно Фернандеш също не беше в групата за мача заради физически проблеми.

Шави с важна победа начело на Нидерландия

В другия мач от групата Нидерландия постигна ценна победа с 2:1 като гост на Сърбия. "Лалетата" вече имат четири точки, след като в първия кръг завършиха 1:1 с Германия. Австрия пък записа втори успех от началото на турнира, след като се наложи с 3:1 над Косово, докато Ирландия постигна убедителна победа с 3:0 над Израел.

В Лига D Литва и Азербайджан не се победиха – 1:1, а Гибралтар и Андора завършиха без голове. Дания пък се съвзе след загубата от Норвегия и спечели с 2:0 срещу Уелс.

Всички резултати от Лигата на нациите на 27 септември:

Лига А

Дания – Уелс 2:0

Сърбия – Нидерландия 1:2

Германия – Гърция 0:1

Норвегия – Португалия 1:2

Лига B

Австрия – Косово 3:1

Израел – Ирландия 0:3

Лига D

Литва – Азербайджан 1:1

Гибралтар – Андора 0:0

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