Полша и Литва подготвят план за трансгранична евакуация за балтийските държави

Полша и Литва работят по международен план за евакуация на цивилни граждани в случай на сериозна криза или военна заплаха. При необходимост планът ще позволи на част от жителите на Литва, Латвия и Естония да бъдат преместени отвъд полската граница. Вилмантас Виткаускас, ръководител на Националния център за управление на кризи в Литва, обяви, че работата по предложението вече е в ход и че представители на Литва и Полша анализират процедурите, логистиката и капацитета на инфраструктурата. Подробен план ще бъде изготвен, след като Полша и Литва постигнат съответното споразумение.

Подготовката се провежда в рамките на литовските учения "Vyčio Skliautas 2026", които започнаха на 25 септември с цел да се тестват националната система за мобилизация и институционалното сътрудничество в кризисна ситуация. Ученията ще продължат до 3 октомври. Един от практическите им компоненти е тестването на процедурите за евакуация на населението.

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В ученията участват около 3000 длъжностни лица, офицери и представители на институции, местни власти, компании и неправителствени организации, както и около 1000 доброволци. В Литва пристигна и делегация от около 20 души от различни полски институции, съобщава "Eеuronews".

Снимка: Envato

По време на ученията се тестват системите за предупреждаване на жителите, организацията на пунктовете за събиране и регистрация, транспортът и придвижването на евакуираните през последователни региони. Полша също участва в дейности, свързани с планирането на трансгранична евакуация.

Литовските власти подчертаха, че целта на ученията е да се разработят и тестват процедури за справяне с кризи. Ученията са тренировъчни дейности и не означават, че властите очакват непосредствена заплаха.

Сувалкският коридор

Сувалкският коридор – ивица територия, свързваща Полша и Литва, а оттам и балтийските държави с другите съюзници от НАТО и останалата част от Европейския съюз – е от особено значение за плана.

В района се намират основните сухопътни пътища между Литва и Полша. В случай на сериозна криза регионът може да се окаже от решаващо значение за придвижването на войски и снабдяване, както и за евакуацията на цивилни лица. "Проходът Сувалки е от огромно значение както от военна, така и от логистична гледна точка", заяви Виткаускас.

Полша се подготвя да приеме евакуирани лица

Полша също се подготвя за евентуалното приемане на евакуирани лица от балтийските държави. През септември представители на Литва и Латвия посетиха Полша в рамките на проучвателна визита, насочена, наред с другото, към масовата евакуация, гражданската защита и организацията на приемането и настаняването на евакуираните лица.

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В разговорите участваха представители на полските служби и институции, отговарящи за сигурността и гражданската защита. Литва вече е изготвила собствен евакуационен план за жителите в случай на военна заплаха или криза.

Един от основните евакуационни маршрути минава от Вилнюс към полската граница. Властите в полската Подляско войводство подготвят региона за потенциална роля като транзитен коридор за жителите на балтийските държави.