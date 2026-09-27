Българите са в търсене на чужди торент сайтове

Българските потребители са започнали да търсят алтернативи в чуждестранни торент тракери след спирането на Zamunda.net, ArenaBG и Zelka.org в края на януари. Това показват наблюденията на ГДБОП, съобщи Владислав Тодоров от звеното, което отговаря за защитата на интелектуалната собственост. "Просто хората се опитват да намерят алтернативи, не са български такива, нито са свързани с България", коментира Тодоров, цитиран от БНР.

Не е ясно какво става с разследването

Трите платформи бяха спрени при международна операция с участието на Европол, ГДБОП, ДАНС и американски служби. Домейните са конфискувани по разпореждане на американски съд. "Не може да ги върнем. И когато американските служби и съдът се произнесат, че даден домейн бива иззет, той повече никога не може да бъде регистриран", заяви Тодоров. По думите му са засечени други торент тракери, но голяма част от тях са насочени към потребители извън България.

По случая у нас са задържани четирима души, но официална информация за разследването не е оповестена. След спирането на трите сайта България е извадена от американския "Списък 301" за наблюдение върху защитата на интелектуалната собственост. В същото време Европейският съюз остава в списъка.

Тодоров подчерта, че изтеглянето на файлове от торент тракери крие и рискове за киберсигурността на потребителите, предава БГНЕС.