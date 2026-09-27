Повече валежи, силен вятър и студ: Какво време ни очаква през октомври 2026

Месец октомври чука на вратата, а с това неизменно идват и по-различните температури. Какво обаче ни очаква през следващия месец и трябва ли да сме подготвени за екстремни температури, разбираме от колегите от Meteo Balkans, които ни дават доста подробна прогноза за времето за октомври 2026 г.

Очаква се месецът да бъде динамичен, като е вероятно да се редуват по-топли периоди с по-съществени застудявания. Но каква е общата тенденция?

Очакванията са октомври да има по-изразена атмосферна динамика в сравнение с типичния спокоен есенен сценарий. Има вероятност в началото на октомври да нахлуе по-хладен въздух от север и северозапад. Едновременно с това обаче Средиземноморието може периодично да остава под влияние на по-топли въздушни маси.

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Според Meteo Balkans тази конфигурация е важна за Балканите, защото при подходящо разположение на циклоните може да се създадат условия за валежи в България, включително значителни валежни процеси на места.

Първите 10 дни на октомври

Снимка: Envato

Началото на месеца се очаква да бъде по-хладно - с температури около или под климатичните норми. В началото на месеца времето вероятно няма да бъде постоянно студено, като между отделните нахлувания могат да се реализират кратки по-топли периоди, особено в Южна България и районите в близост до Средиземноморието. По-важна е обаче голямата температурна динамика.

При преминаване на студен фронт температурите могат за кратко да се понижат значително, докато преди фронта ще има условия за затопляне. Очаква се през първото десетдневие да станем свидетели на повече валежи.

При развитие на средиземноморски циклон южно от България или над Гърция е възможно да се формира южен или югоизточен пренос на влажен въздух към страната. При последващо проникване на по-хладен въздух от север може да се стигне до периоди с валежи от дъжд и значителни локални количества, гръмотевични процеси при по-динамични обстановки, усилване на вятъра, снеговалежи по най-високите планински части.

Очаква се минималните температури постепенно да се понижават с напредването на месеца. Възможни са първи по-сериозни есенни утрини с температури близки до 0°C в котловините и високите полета.

Второ десетдневие на октомври

Снимка: Envato

През второто десетдневие общата конфигурация продължава да допуска активна циркулация над Европа. Това ще бъде периодът, в който може да се усеща по-сериозно преходът от ранна към типична есен. Много е вероятно точно тогава България да попадне между два различни въздушни режима – по-хладен въздух от север и по-топъл въздух от юг. Подобни затопляния през октомври могат да бъдат особено отчетливи в Южна България, Тракийската низина и районите около Черноморието. След преминаване на студен фронт обаче температурите могат бързо да се понижат. Трябва да очакваме и повече валежи.

Във високите части на Рила, Пирин и Стара планина вече ще има условия за първи по-трайни снеговалежи при достатъчно силно нахлуване на студен въздух, но това не означава начало на трайна снежна зима в планините – през октомври снегът често се топи при последващи затопляния, пишат от Meteo Balkans.

Последните 10 дни на октомври

Очаква се продължаване на динамичното време над Европа, вместо продължителен и устойчив топъл режим. За България третото десетдневие може да донесе по-чести периоди с температури около или под нормалните. Тук вече вероятността за първи по-сериозни есенни застудявания нараства.

Краят на октомври е период, в който Средиземноморието постепенно става все по-важен източник на циклони за Балканите. Затова не може да се изключи развитието на няколко по-съществени валежни обстановки.

На база на разглежданата стратосферна конфигурация по-вероятният сценарий е месецът да бъде температурно динамичен, с редуване на топли и студени периоди.