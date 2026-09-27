Йомов се завърна като титуляр след 1501 дни, ЦСКА II продължава да натиска лидера

Георги Йомов се завърна като титуляр за ЦСКА след 1501 дни, а дубълът на "армейците" продължи победния си ход във Втора лига. ЦСКА II се наложи с 1:0 над Спортист (Своге) в 11-ия кръг и записа трета поредна победа, с която отново се доближи само на точка от лидера Вихрен.

Йомов титуляр при победа на ЦСКА II над Спортист (Своге)

Единственото попадение на стадиона в „Драгалевци“ падна в 78-ата минута, когато Юлиан Гилов донесе успеха на домакините. Така ЦСКА II запази второто си място в класирането и продължава да преследва лидера в битката за върха.

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Голямата новина около срещата обаче беше завръщането на Георги Йомов в титулярния състав. Крилото започна от първата минута за първи път от 18 август 2022 г., или точно 1501 дни по-късно. Йомов изтърпя четиригодишно наказание заради положителна допинг проба и през септември отново получи възможност да играе официални мачове за ЦСКА II.

За Спортист това беше второ поредно поражение, след като само преди няколко дни тимът победи лидера Вихрен с 3:2. "Шоколадите" остават в долната част на таблицата с 10 точки.

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