Седмична прогноза за времето за 28 септември - 4 октомври 2026 г.

През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили. Облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални между 7° и 12°, малко по-ниски в отделни котловинни полета в Западна България, максималните ще са предимно между 18° и 23°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Средата на седмицата

В средата на седмицата вероятността за валежи на повече места в страната се повишава, а към четвъртък-петък е повишена и вероятността на места в Централна и Източна България валежите да са значителни. Въздушният пренос остава от североизток, а дневните температури се понижават. Към събота валежите ще намалеят по обхват и интензивност. Ще остане ветровито, макар че североизточният вятър малко ще отслабне. Дневните температури слабо ще се повишат.

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