14-кратният шампион на България Лудогорец започна с класика втория период на Игор Йовичевич. "Орлите" победиха с 3:0 румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча в контролна среща на "Хювефарма Арена", като хърватският специалист записа успешен повторен дебют начело на тима.

Лудогорец не остави шансове на втородивизионен отбор от Румъния

Ерик Маркус откри резултата в 25-ата минута, а Руан Секо удвои малко преди почивката. Кайо Видал оформи крайното 3:0 в 85-ата минута. Разградчани можеха да стигнат и до по-убедителен успех, след като удариха две греди и пропуснаха дузпа.

Още: Познат победител в анкетата "Футболист на футболистите" на България, Левски обра наградите на церемонията

Двубоят беше и първи с екипа на Лудогорец за четири от последните нови попълнения на клуба – вратаря Иво Гърбич, Иван Желизко, Амир Хаджиахметович и Омар Рекик, които започнаха като титуляри.

Йовичевич се завърна начело на Лудогорец след първия си престой през сезон 2024/25, когато изведе тима до шампионската титла, Купата и Суперкупата на България. Хърватинът вече заяви, че основната цел е спечелването на титлата, а голямата му мечта е Лудогорец да се завърне в Шампионската лига.

Следващата проверка на "орлите" е на 4 октомври срещу Черно море, а първият официален мач след паузата е домакинство на Арда на 12 октомври.

Още: "С този Левски и с този ЦСКА, които идват, Лудогорец приключи! И проблемът не е в треньора..."