Доц. Петър Филков: Причината за бедствието в „Елените“ е човешката алчност

06 октомври 2025, 20:22 часа 366 прочитания 0 коментара
„Потресаващо е в „Елените“, човешката алчност е причината. Не може да се строи в корито на река. Там очевидно нещата са били от една страна предизвестени, от друга страна някой сериозно е злоупотребил“. Това каза в предаването „Лице в лице“ след централната емисия Новини доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ.

„Инвеститорът трябва да придобие имотите, по нотариалния акт е ясно каква е тази земя – в регулация ли е, дали е гора и т.н. Там, където има река, е отразено, че е река. Този, който кандидатства да получи разрешение за строеж, е трябвало да има подробни устройствени планове“, каза още доц. Филков.

„Общината не може да издаде разрешение за строеж, трябва да е ясна собствеността, предназначението на имота. Нещата не са станали за една нощ, минал е дълъг период от време, в което се е получило разрешение за строеж“, каза още той.

По думите му на мястото корекция на река не се вижда. „Проучванията са много скъпи и отнемат време. В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река“, каза още доц. Филков.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
наводнения Елените Петър Филков
