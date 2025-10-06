Kaufland и MasterCard ще изпратят 8 фена на полуфинала на Шампионска лига

Всички клиенти на Kaufland България, които плащат сметките си с MasterCard, издаден от УниКредит Булбанк, могат да участват в томбола за незабравимо футболно изживяване – пътуване за полуфинал на тазгодишната UEFA Champions League. За да се включат в играта, участниците трябва да направят покупки в магазините на ритейлъра на стойност от минимум 100 лева, платени с картата, след което да се регистрират в специалната онлайн форма на кампанията. Играта е валидна до 30 ноември 2025г.

Четирима късметлии ще сбъднат футболната си мечта с пътуване за двама за полуфинала на UEFA Champions League. Наградата включва самолетни билети, две нощувки в хотел, трансфери и застраховка.

Други 100 участници ще получат допълнителни оригинални награди – 50 якета и 50 тениски с логото на UEFA Champions League.