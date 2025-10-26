Докато нашите основно вземат заплати: Българин стана полицай на годината в Атланта (СНИМКИ)

Българо-американската полицейска асоциация съобщи, че офицер Мирослав Петков от полицейското управление на Атланта е отличен с престижната награда "Полицай на годината“ за 2025 г. Атланта е сред най-големите градове в Съединените щати, а в местната полиция служат близо 3000 служители. Отличието на офицер Петков е признание за изключителната му служба, професионализъм и принос към сигурността на града.

"Аз съм офицер Петков и за мен е гордост да съм полицай на годината за 2025 г. Това не е награда за един човек. Аз нямаше да съм тук, ако не бяха толкова много хора, които ми помогнаха да достигна това постижение. Искам да благодаря на всички мои колеги от звеното за борба с престъпността, на колегите от другите звена, с които съм работил, на моите сержанти и командири, както и на хората, които са ми давали пример и са ми помогнали да стана полицаят, който съм днес“, сподели Петков по време на церемонията.

Кой е той?

Мирослав Петков е само на 27 години и вече носи приза. Той е от Лясковец, но на 7-годишна възраст се мести да живее в Щатите. През 2021 г. става полицай. „За мен това е просто работа. Радвам се, че получих наградата, но всеки ден отивам на работа и се стремя да дам най-доброто от себе си”, каза той.

Мирослав залавя наркотици за 3 милиона долара, води и в класацията за арести, което му носи и важното отличие. А в свободното си време той е отдаден съпруг и баща.

Според неговите колеги, отличието е напълно заслужено. "През последните няколко години офицер Петков е начело по арести в полицията на Атланта. С всичкия си опит и обучение, през което е преминал, той стана полицай, с който шега не бива. В началото на годината той и неговият партньор, офицер Мъстифър, спряха автомобил, което доведе до най-голямата конфискация на наркотици в историята на Атланта,“ заяви лейтенант Дейвид Холман.

Лейтенант Дейвид Бърн също отправи послание към българския офицер: "Петков, ти си бъдещето на полицията. Можеш да обичаш нещо, а то да се окаже, че не е най-доброто за теб, и може да мразиш нещо, а то да се окаже, че е най-доброто за теб. Просто бъди търпелив и аз ти обещавам, че всичко ще си дойде на мястото, защото ти си бъдещето на нашата полиция.“

