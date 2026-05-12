БОЕЦ разкри ужасяваща безстопанственост и мега схема на имотната мафия: 2000 нотариални акта на имоти в София са изчезнали

Над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на гр. София, са изчезнали от архива на Агенцията по вписванията. За това съобщиха от гражданското сдружение БОЕЦ.

Според тях става въпрос за ужасяваща картина на безстопанственост, която в същото време се допълва от "мега схема на имотната мафия за кражба на имоти в София с участието на висши служители на Агенцията по вписванията".

Мега схема на имотната мафия

От сдружението разказват, че са влезли в Агенцията и са имали среща с директора й Даниела Митева.

"На зададените въпроси относно изчезналите нотариални актове тя запази мълчание. Митева потвърди за показаният от нас доклад на Инспектората към Министерството на правосъдието, който завършва с предложение за нейното незабавно освобождаване, но заяви, че той съдържал фактологична неточност", пишат от БОЕЦ.

Според тях установените данни и информацията от техните източници показват, че от архива на АВ са изчезнали над 2000 нотариални акта на имоти в София.

Публикуват и непълен опис по томове на изчезналите документи, като уточняват, че става дума за актове за собственост, издадени в периода от 1912 г. до 1989 г.

"Разполагаме и със снимки, които разкриват ужасяваща картина на безстопанственост и мърлявщина, които също ще публикуваме. Складове със стотици хиляди нотариални актове и фирмени документи, които приличат на сметища - нахвърляни "наливно" чували, разкъсани кашони с документи и хвърчащи листа", категорични са от БОЕЦ.

По думите им става дума за мега схема на имотната мафия за кражба на имоти в София с участието на висши служители на Агенцията по вписванията, нотариуси и други длъжностни лица.

Столичани да проверят документите на имотите си

От БОЕЦ твърдят, че са получили и доклад от 37 страници на Инспектората на Министерството на правосъдието със заключение, че Даниела Митева трябва незабавно да бъде освободена като изпълнителен директор на АВ без предизвестие.

Според тях в този доклад са констатирани брутални нарушения и разполагат със стотици документи и огромен обем информация, включително за финансови злоупотреби в особено големи размери.

От сдружението призовават собствениците на имоти в София да проверят техния статут и наличните документи. "Особено имоти на бездетни лица, които са починали, имоти на хора, които са в чужбина от дълги години и т.н.", пише още в призива.

От БОЕЦ очакват "реакцията на новите "борци" срещу мафията и корупцията", тъй като принципал на Агенцията по вписванията е Министерството на правосъдието.