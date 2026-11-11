Патриархът за катастрофата на "Тракия": Тези трагедии показват, че следва да живеем в покаяние (ВИДЕО)

Нека се вслушаме в това, което Господ ни казва - ако не се покаем, да не ни застигне и нас нещо такова. Защото народът ни живее в една безпътица. Така патрирах Даниил коментира трагедията от магистрала "Тракия".

"Човешкият живот е дар от Бога и този дар трябва да го ценим", заяви патрирахът в Кюстендил. Той е в града по повод престолния празник на храм "Св. вмчк Мина“. Преди да отслужи Патриаршеската света литургия, той изрази своите съболезнования относно трагичния инцидент на автомагистрала "Тракия“, отправи съболезнования към близките на починалите и молитва за всички пострадали при случилите се катастрофи, като изрази пълна подкрепа към пострадалите от пътнотранспортните произшествия.

"Често се получава така, когато се случат такива неща, да се замислим – това трябва да ни говори, че човешкият живот е дар от Бога и този дар трябва да го ценим и да се спрем за това не само при такива тежки случаи“, каза патриархът.

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Според него тези страшни трагедии показват, че следва да живеем в покаяние. Той даде за пример днешния ден, в който се почита паметта на свети Мина – изключително почитан светец с дар на чудотворство, на когото са посветени множество храмове в страната ни и от когото до ден днешен хиляди хора получават помощ и избавление при беди и бедствия.

"Аз съм уверен, че ако малко по-често се обръщаме към Бога и към светиите, да изпросваме Неговата милост, да живеем в покаяние, да ни предпазва от беди, Бог няма да отвърне лицето си от нас“, каза патриархът, цитиран от Фокус.

Даниил призова хората да се вслушат в това, което Господ казва – че ако не се покаем, може да ни застигне нещо подобно.

"Тези моменти ни напомнят това, че животът ни е дар от Бога и Той ни го е дал с определена цел – да се стремим към Него, да живеем в мир и разбирателство, с внимание да ценим живота и на другите, защото ако внимавахме малко повече, може би щеше да се избегне тази ужасна катастрофа. Ако имахме малко повече внимание към собствения си живот и живота на тези около нас, може би нямаше да се случат нещастия с такива размери. Нека Бог да ни пази“, завърши българският патриарх.

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