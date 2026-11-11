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Разлив спира движението по магистрала "Струма" (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 11:37 часа 1129 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Разлив спира движението по магистрала "Струма" (ВИДЕО)

Тежкотоварният трафик на магистрала "Струма" в посока Перник временно се спира, а автомобилите се пренасочват през с. Мало Бучино. Това съобщиха от Пътна полиция - СДВР.

Реорганизацията се прави заради разлив на гориво или течност в района на 15-км на АМ „Струма“ на територията на ОДМВР-Перник, създаващ предпоставки за пътен инцидент.

Поради тази причина отдел „Пътна полиция“-СДВР временно спира движението на тежкотоварния трафик, а лекия пренасочва през с. Мало Бучино.

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В обратната посока движението се осъществява нормално.

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Тежките камиони се спират в района на 1 км.

Мярката се въвежда с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия. В момента се създава организация за обезопасяване на пътната настилка.

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Магистрала Струма АМ Струма
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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