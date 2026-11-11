8000 евро за семействата на загиналите на "Тракия": Държавата помага и с психологическа помощ (ВИДЕО)

Държавата ще отпусне по 8000 евро еднократна помощ на семействата на загиналите на автомагистрала "Тракия". Новината обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на брифинг в Министерски съвет. Извънредната еднократна социална помощ ще бъде предоставена през дирекциите за социално подпомагане. Средствата ще бъдат одобрени в бюджета на Министерство на труда и социалната политика като извънредни.

"В рамките на няколко дни, когато знаем кои са семействата и техния адрес, ще могат да бъдат предоставени тези средства за покриване на първоначалните нужди във връзка със ситуацията, на която бяхме свидетели във вчерашния ден", добави Ефремова. ОЩЕ: В стабилно състояние са 9 от ранените, лекувани във ВМА-Сливен. Двама ще бъдат откарани в София

Помощ за пострадалите

Тя напомни, че семействата на пострадалите биха могли да се обърнат към всички дирекции за социално подопмагане по своето местожителство, за да получат конкретна консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ, която е предвидена по смисъла на Закона за социалните помощи.

"Тези, които се нуждаят от психологическа подкрепа - дирекциите към социално подпомагане може да насочат към социалните услуги, в които могат да получат безплатна психологическа помощ", заяви още ЕФремова. ОЩЕ: Управляващите не позволиха изслушване в парламента за катастрофата на "Тракия"