Най-важните новини за деня, 30 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 август.

БОЙКО БОРИСОВ: КРАЙ НА КОМПРОМИСИТЕ, ГЕРБ ВЛИЗА В БИТКА ЗА ПЪРВОТО МЯСТО

Двайсет пъти съм поставял Шенген и еврозоната като приоритетна цел. Влязохме в Банковия съюз. Отпадна и механизма за наблюдение над България. А новите в управлението си мислят, че светът започва с тях. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред стотиците делегати на партията по време на Националното събрание в НДК в София.

ЗАКОНЪТ ПОМАГА НА ПУТИН ДА АТАКУВА: ШВЕДСКИ ПРИМЕР И ФРЕНСКА КОНСТАТАЦИЯ

Сценарий, при който руският диктатор Владимир Путин атакува с дронове или ракети страна-член на НАТО, за да провери дали НАТО ще отговори съгласно чл. 5 от договора за съществуването му, е един от най-вероятните варианти, ако Путин в крайна сметка реши да ескалира още повече и да разшири войната си в Украйна извън нейните граници. Колко готова е Европа – постоянно излизат материали и оценки, които не звучат оптимистично. Но най-важното е дали Старият континент чака Неволята или се готви ефективно за нея.

УКРАЙНА УДАРИ ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РУСКИ РАФИНЕРИИ, МНОЖЕСТВО ПОЖАРИ И ВЗРИВОВЕ КРАЙ РУСКО ВОЕННО ЛЕТИЩЕ (ВИДЕО)

Очевидци публикуваха кадри от украинска атака с дронове в Ленинградска област на Русия през нощта на 29 срещу 30 август, а губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че над областта са били свалени 30 дрона. Само че местните жители посочват, че нефтопреработвателният завод „Киришинефтеоргсинтез“ (КИНЕФ) вероятно е в пламъци след украинското нападение. Те публикуваха кадри от масивен пожар, за който се твърди, че е именно в рафинерията в Кириши.

ПРИМЕР ЗА НЕИЗГОДНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 1,1 МЛРД. ЕВРО: ОСНОВАНИЯТА АПИ ДА Я СПРЕ

Неяснота относно доказването на професионалния опит. Необосновано ограничение относно опита при изпълнение на съоръжения. Нарушение при определяне на правилата за необичайно благоприятни оферти по чл. 72 от ЗОП (Законът за обществените поръчки). Непропорционални изисквания за оборот (минимален общ оборот в размер на 500 000 000 лв. без ДДС и специализиран оборот от 250 000 000 лв. без ДДС). Несъответствие между прогнозните стойности на обособените позиции и реалния обхват на дейностите. Всичко това са основания председателят на Управителния съвет (УС) на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Александър Тодоров да отмени една от най-големите обществени поръчки в пътното строителство. Тя беше стартирана в края на октомври, 2024 година - съгласно информацията в регистъра за обществените поръчки. Тогава на власт беше служебно правителство, водено от Димитър Главчев.

УДАР НА МЕРЦ И ТРЪМП ПО РУСИЯ, 6 СЦЕНАРИЯ ЗА АТАКА НА ПУТИН СРЕЩУ НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако Русия реши да премине към пряка конфронтация с НАТО, тя може да не започне с конвенционална инвазия. Позовавайки се на експерти по сигурността, германският таблоид Bild очерта 6 възможни сценария - от саботаж до ограничени военни операции. Материалът идва в контекста на визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, като има различни спекулации, че той е предупредил руснаците какво би се случило при нападение срещу Алианса - нещо, което Доналд Тръмп отрече и омаловажи, че Путин може да атакува НАТО.

СМЕТКАТА НЕ ИЗЛИЗА? ЦИК ОБЯСНИ ЗАЩО ИЗБОРИТЕ НИ СТРУВАТ РЕКОРДНА СУМА

„Не съм съгласен с изявленията, че план-сметката, разделена на броя на избирателите, дава стойността на един глас. Това не съответства нито на принципите на закона, нито на изборното право“, категоричен е председателят на Централната избирателна комисия.

СЯНКАТА НА ВОЙНАТА: НЯМА БЕЗУСЛОВНА ПОМОЩ СРЕЩУ ПУТИН ЗА ЕВРОПА ОТ САЩ, ДОРИ И ОТ УКРАЙНА

САЩ се отдръпват, а Владимир Путин е готов да настъпва – такива мисли със сигурност минават през главата на мнозина европейски лидери (и не само) предвид няколко събития от изминалата седмица. На първо място, посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, което веднага върна спомените за 2021 година и визтата на тогавашния ръководител на ЦРУ Уилям Бърнс – тя не спря руският диктатор Владимир Путин да започне пълномащабна война с Украйна. Спекулациите за сегашната визита на Ратклиф са много, но на първо място е предупреждение към Кремъл да не атакува НАТО – също както Бърнс вероятно е предупредил Путин преди 5 години да не атакува Украйна.

СКАНДАЛ В СКОПИЕ: УПРАВНИЦИ НА МИЦКОСКИ ВЪЗХВАЛЯВАТ МЛАДИЧ, ЕДИНИЯТ НАРЕЧЕ СРЕБРЕНИЦА „НЕКРОФИЛСКИ ДИСНИЛЕНД“

Демократическата партия на сърбите в Северна Македония на Иван Стоилкович скърби за палача на Сребреница генерал Ратко Младич. Възхвала за военния престъпник дойде и от директора на Агенцията за междуобщностните въпроси в Северна Македония Далибор Китанович, което бе повод и за недоволство и искания за оставки. Припомняме, че преди дни Младич почина на 84-годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си за геноцид и военни престъпления, но дори и мъртъв той разбуни духовете на Балканите и показа колко е болно обществото в региона, тъй като все още се намират хора, които да го прославят, даже и в Зворник, където армията му е извършвала убийства.