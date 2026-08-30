Как климатичен феномен накара кораб да плати рекордните 5,3 млн. долара по пътя си

Танкер, превозващ втечнен нефтен газ, е платил рекордните 5,3 млн. долара за приоритетно преминаване през Панамския канал преди въвеждането на ограничения, свързани с метеорологичния феномен Ел Ниньо. Това съобщи заместник-администраторът на водния път Иля Еспино де Марота, цитиран от АФП. Южнокорейската компания SK Gas е платила рекордната сума, за да може танкерът G. Spirit да премине през канала на 1 септември – два дни преди властите да намалят броя на разрешените преминавания, по данни на Bloomberg, цитирани от БТА.

Извънредно положение заради Ел Ниньо

Във вторник Панама стана поредната държава в Централна Америка, обявила извънредно положение заради Ел Ниньо. Метеорологичният феномен доведе до спад на нивото на водата в канала вследствие на тежката суша в региона.

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Ел Ниньо е метеорологичен феномен, който повишава температурите на повърхността в централната и източната част на екваториалния Тихи океан, предизвиквайки световни промени във ветровете и валежите, както и нестабилни метеорологични условия.

Феноменът допринася и за повишаването на световните температури през година, която се очаква да бъде най-топлата в историята.

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Търг, за да минеш приоритетно през Панамския канал

Корабите, преминаващи през Панамския канал, резервират преминаването си предварително. Корабите без резервация чакат средно по пет дни, за да преминат през канала, но съществува и възможност за участие в търг, чрез който може да бъде закупено преминаване в последния момент.

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Панамската администрация на канала съобщи, че средната цена на търговете в периода между октомври 2025 г. и февруари 2026 г. е била около 55 000 долара.

През април обаче кораб, превозващ втечнен природен газ, плати 4 млн. долара, за да прескочи опашката и да избегне чакането за преминаване през канала, след като войната в Близкия изток повиши търсенето на превоз на товари с първостепенно значение по този маршрут.

Панамският канал, през който преминава около 5 на сто от световната морска търговия, ще намали броя на ежедневните преминавания от 36 на 34 от 3 септември, а по-късно през месеца – до 32.