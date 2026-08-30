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Реал Мадрид на Моуриньо гази наред! Мбапе и Белингам са неудържими

30 август 2026, 20:45 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид на Моуриньо гази наред! Мбапе и Белингам са неудържими

Реал Мадрид продължи перфектния си старт на сезона в Ла Лига, след като разби новака Малага с 4:0 на "Сантяго Бернабеу". Тимът на Жозе Моуриньо реши мача още в първите 30 минути, когато отбеляза три попадения, а след почивката спокойно контролираше случващото се на терена. Джуд Белингам и Килиан Мбапе отново бяха в центъра на вниманието, а Арда Гюлер сложи точка на спектакъла в добавеното време.

Реал Мадрид разгроми Малага

Реал започна срещата агресивно и поведе в 19-ата минута. Белингам получи спорна топка, премина през няколко защитници на Малага и завърши самостоятелния си рейд с остър удар покрай вратаря Алфонсо Ереро. Само седем минути по-късно английският национал отново беше в основата на гола. Белингам засече с глава, а Ереро не успя да овладее ситуацията и топката попадна във вратата му. Попадението беше записано като автогол на вратаря, но именно натискът и играта на Белингам доведоха до втория гол на домакините.

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Реал Мадрид - Малага

В 30-ата минута дойде ред и на Мбапе. Трент Александър-Арнолд центрира отлично, а французинът засече топката от въздуха с мощно воле, за да направи резултата 3:0. Това беше четвъртият гол на Мбапе от началото на сезона в първенството, с което той излезе начело в голмайсторската листа.

След почивката Реал намали темпото, но продължи да контролира мача. Белингам можеше да отбележи втори гол в 55-ата минута, но ударът му срещна гредата. Малага така и не успя да намери път към вратата на Тибо Куртоа, а домакините запазиха суха мрежа.

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В добавеното време Арда Гюлер оформи крайното 4:0. Турчинът комбинира с Винисиус Жуниор и завърши атаката по хладнокръвен начин, за да подпечата третия успех на Реал от началото на шампионата.

Така Реал Мадрид вече има 9 точки от 9 възможни и временно се изкачи на върха в класирането. "Белите" са с две точки пред Атлетико Мадрид и Алавес, докато Барселона може да изравни актива на големия си съперник, ако победи Райо Валекано в понеделник.

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Реал Мадрид Малага Ла лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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