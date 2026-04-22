Емил Дечев: Новият главен прокурор стана зам.-председател на ДАНС малко след дните на Пеевски начело

Новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, която в периода 2013-2015 г. беше зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), стана обект на интересен разговор в канала "Дневен ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова. На 22 април в предаването им гостува служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който беше попитан директно от зрител има ли пряка връзка между Стефанова и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Министърът отговори: "Имам някакъв мъгляв спомен, че всъщност тя зае поста зам.-председател на ДАНС малко време след като г-н Пеевски преседя три дни (формално - два дни, бел. ред.) като председател на ДАНС. Дали между двете можем да правим някаква връзка, не мога да кажа. Може само да се предполага, не може да се докаже. Затова спирам дотук".

Делян Пеевски "напуска" ДАНС през юни 2023 г., през август заместник-председател става Ваня Стефанова

Проверка показва, че Стефанова, заменяща сега като и.ф. главен прокурор подалия оставка Борислав Сарафов, е заела поста зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" на 28 август 2013 г. Тогава е взето решението на Министерски съвет.

Делян Пеевски на практика не е заемал реално поста като действащ ръководител на ДАНС, защото назначението му предизвика незабавна обществена реакция. Той бе избран за председател на агенцията от парламента на 14 юни 2013 г. Още на следващия ден Народното събрание отмени решението си под натиска на масови протести.

Припомняме, че по-рано през деня Борислав Сарафов, заемащ поста на изпълняващ функциите главен прокурор извън законовия мандат още от лятото на 2025 г., подаде оставка. Висшият съдебен съвет го освободи и назначи Стефанова. Как Дечев коментира тези събития, припомнете си: МВР-министърът за Сарафов: Някой му е казал, че при новото политическо мнозинство няма смисъл да дразни.