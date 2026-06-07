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Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито!

07 юни 2026, 5:55 часа 967 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито!

На 7 юни 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Валери и Валерия! На този ден църквата почита Св. Валерия. Света Валерия е родена в град Кесария, Палестина, когато все още се извършвали жертвоприношения. Светицата заедно с приятелките ѝ Мария и Кириакия решават да се отрекат от фалшивите идоли и да се опълчат срещу езическите ритуали. За отказа си да се кланят на идолите Валерия, Мария и Кириакия отказали да се подчинят и били екзекутирани. Името Валери идва от латински и означава "здрав", "траен". Женският вариант е Валерия.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека този ден бъде празник на светлината, любовта и приятелството! Празнувай, заобиколена от любимите ти хора, нека всяко пожелание се сбъдне бързо и точно! Бъди благословена!

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Бъди здрава, усмихната, доволна от себе си и от живота, който водиш! Нека този ден ти поднесе вълшебство, истински приятели, чиста любов и безоблачно небе!

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Честит празник и сбъднати мечти! Нека тревата винаги да е зелена, небето - винаги ясно, а слънцето - ласкаво и  да осветява пътя ти напред и нагоре! 

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

Имени дни през юни 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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