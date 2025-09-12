Емил Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура: "Това не е регулатор, а партиен придатък"

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков, който от три години управлява извън мандат, изпрати официално изявление към медиите, в което директно напада Съвета за електронни медии (СЕМ) и го обвинява, че не изпълнява окончателното съдебно решение от 1 август, в което съдът постанови, че предварителното изпълнение от СЕМ, с което се "узаконява" прекратяване на процедурата за първия конкурс, е нелегитимно. "На 10 септември Съветът за електронни медии отново показа истинското си лице – арогантно, безцеремонно и политически зависимо. Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда.", пише Кошлуков.

Според него СЕМ нарушава закона, но едновременно с това членовете му се чувстват заплашени. "Когато аз настоявам за върховенство на закона, за тях това е "заплаха". Когато гражданин търси правата си в съда, това било "натиск". Да, така е – в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред", заявява директорът на БНТ.

Източник: БГНЕС

В изявлението си Емил Кошлуков припомня факта, че четири години е лежал в затвора за това, че е защитавал свободата на словото. "Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба." Според генералния директор на БНТ СЕМ е инструмент за партийно овладяване на телевизията. "Искат да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка. Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази.", казва още Кошлуков.

Изявлението на Кошлуков завършва с констатацията, че СЕМ е изчерпан и безполезен орган, който е компрометиран с некомпетентност и обслужва сляпо политически поръчки. "Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото – над всички.", казва генералният директор без мандат.

Заплахи с полиция, прокуратура и ЧСИ

Оказва се, че Емил Кошлуков е изпратил на 9 септември писмо до СЕМ, в което открито заплашва членовете на регулатора, че ако веднага не прекратят обявения конкурс за нов директор на БНТ, ще им изпрати полиция, прокуратура и частен съдебен изпълнител. В писмото Кошлуков настоява и за индивидуални глоби за всеки от членовете на СЕМ, чийто председател в момента е Симона Велева, а комисари са Габриела Наплатанова, Пролет Велкова, Къдрина Къдринова и Галина Георгиева. Симона Велева потвърди наличието на това писмо и неговото съдържание и по време на заседание на СЕМ.

На 11 септември в сайта на СЕМ бе публикувана официална позиция, представляваща реакция на заплашителното писмо на Емил Кошлуков. "В Съвета за електронни медии е получено писмо от Емил Кошлуков по повод оспорвано от него решение на СЕМ за провеждане на процедура за избор на нов генерален директор на БНТ, която органът обяви в пълно съответствие със Закона за радиото и телевизията и следвайки обществения интерес", се казва в позицията на СЕМ. Посочва се още, че тонът на писмото е "крайно остър, заплашителен и ултимативен". От СЕМ потвърждават, че в написаното генералният директор на БНТ е отправил закани към членовете на Съвета, че "ако не се изпълнят исканията му, той ще сезира полицията, прокуратурата, частен съдебен изпълнител и съда с цел да бъдат наложени санкции и глоби".

"Съветът за електронни медии намира за недопустим подобен натиск от страна на Емил Кошлуков срещу независимия медиен регулатор. Учудващо е откъде черпи увереност така императивно да отправя заплахи, след като повече от три години управлява обществената телевизия извън мандат. Съветът няма да се поддаде на никакъв натиск, ще действа прозрачно, законосъобразно и изпълнявайки стриктно, вменените му от закона правомощия.", завършва позицията на СЕМ.

Съдебните битки за бъдещето на БНТ

Снимка: БГНЕС

Съдебните битки за бъдещето на БНТ продължават от няколко години. Последното решение бе на 1 август, когато Административният съд – София област отсъди в полза на жалби на настоящия шеф на БНТ Емил Кошлуков. Решението на СЕМ за предварително прекратяване на процедурата за избор на генерален директор на БНТ от 15 юли бе обявено за незаконно. Съдът реши да спре и течащата в момента нова процедура за избор на шеф на БНТ, чийто краен срок е 12 септември.

СЕМ започна новия конкурс, като прекрати стария в отговор на предходно съдебно решение, в случая на ВАС. Съгласно това решение, на 15 юли СЕМ обяви, че "финализира" старата процедура от 2022 г. В един ден от регулаторния орган проведоха три заседания, на които се проведоха гласувания за осемте кандидати, които участваха в конкурса от 2022 г. Генерален директор обаче отново не беше избран. Припомняме, че тогава кандидатите бяха Емил Кошлуков, Венелин Петков, Сашо Диков, Сашо Йовков, Ирина Величкова, Василена Матакиева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова.

От СЕМ обявиха нова процедура за шеф на БНТ, по която документи се приемат до 12 септември 2025 г. До този момент няма информация СЕМ да възнамерява да прекрати процедурата.

