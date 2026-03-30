"Европейска секира над частната квартира": Директива ще ликвидира половината Airbnb и Booking имоти под наем в България

Европейска секира над частната квартира. Така журналистът Лиляна Панделиева обобщава информация, че над половината от даваните под наем квартири в България през Airbnb и Booking и другите официални резервационни платформи ще отпаднат след 20 май.

Това ще стане факт заради въвеждането на Европейски регламент за регистрация на частните квартири.

Нерегистрираните обекти ще бъдат изтрити от платформите

Още: Наем или заем? След 500 евро кв/м скок за година, вноската по кредита излиза двойно по-скъпа

"След като от десетилетия държавното управление и после Министерство на туризма по никакъв начин не можеха да осъществят контрол над сивия сектор на ваканционните частни имоти, който в определени моменти надхвърля половината от целия си обем, сега директивата изсветлява всичко с един прост регистрационен номер", коментира Панделиева във Фейсбук.

Тя уточнява, че имотите, които не се регистрират в общините и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) към Министерството на туризма, ще отпаднат от платформите, тъй като ще бъдат свалени автоматично от сайтовете, защото ще трябва да предоставят регистрационен номер от общините.

Това ще се случи, тъй като от 20 май Airbnb, Booking и други платформи задължително ще трябва да осъществяват директен и автоматизиран обмен на данни с държавата.

Сивият сектор ще "посивее" още повече?

Още: Като в България: Отчайващо високи наеми в големите градове на Германия. Каква е причината?

Според Панделиева в цялата страна са записани около 10 200 имота, като тя лично познава хора, които дават апартаменти в София и на морето и които никога и никъде не са ги записвали, но присъстват в платформите.

"А никой не може и да предположи колко са тези, които и без платформи се предлагат на вече познати и на принципа "от ухо на ухо". Какво следва от тази промяна обаче и дали това ще е още една причина сивият сектор хептен да посивее?", пита журналистката.

Тя уточнява, че всеки домакин ще бъде длъжен да разполага с уникален регистрационен номер, издаден от общината. След май 2026 г. софтуерен филтър ще прави автоматична проверка в реално време. Ако номерът на имотът не е валиден, обявата ще се деактивира автоматично.

Мнобройни данъци за наемодателите

Още: Българите в Топ 5 в ЕС по разходи за жилище, харчат близо 1/4 от доходите си

По думите на Панделиева, когато местата за краткосрочно наемане станат напълно легални, физическите лица ще са задължени:

да се регистрират по Закона за ДДС, което е регламентирано в чл. 97а, заради услугите, които ползват от чуждестранните платформи. Тази регистрация е без право на данъчен кредит, което означава, че собственикът не може да си възстанови ДДС за покупка на техника, но е длъжен да внася 20% върху комисионата на Booking или Airbnb.

да плащат патентнен данък, който варира според големината на имота (приблизително 128 евро за едноспален апартамент и до 383 евро за триспален годишно)

да плащат туристически данък

да плащат 10% данък върху доходите

физическите лица трябва да плащат и осигуровки, които са близо 42% върху приходите

всеки собственик плаща за ток, вода, поддръжка на общи части

Сметката не излиза: Отдаването под наем легално ще стане губещ бизнес

Според Панделиева дребните наемодатели ще бъдат ударени финансово на-силно и дейността им ще стане нерентабилна. Тя прилага и нагледен пример.

Още: Все по-малко българи имат собствени жилища

"Ако едностаен апартамент е 100 евро на нощувка (това ще да е много, много хубав апартамент!) и приемем, че ще е с 50% годишна заетост, общият обем на разходите отива на около 75% от приходите. От общия приход от 18 хиляди евро (в този умерено оптимистичен вариант с 50% заетост), печалбата ще е най-много 25%. Ако обаче собственикът не иска сам да е ратай на жилището, а го е отдал на фирма за управление, годишната печалба от него ще е... 1000 евро или по 83 евро на месец. При цена на нощувка от 50 евро, просто няма смисъл", канеторична е Панделиева.

Според нея за да е на печалба от такава дейност, човек трябва да притежава минимум 5 равностойни имота като този, за който измисля наем от 100 евро.

"Като сложим и амортизацията и необходимостта от реновация, тези 5 жилища са нужни, за да не е човек всяка година на загуба - при едно жилище тя е гарантирана", допълва тя.

Реакцията - алтернативно предлагане и измами

Панделиева коментира и какво трябва да очакваме у нас като реакция от налагането на европейската директива.

"Бум! Абсолютен бум в предлагането на ваканционни квартири в социалните мрежи, още повече измами чрез красиви картинки и усилване на ролята на препоръката "от ухо на ухо". И не на последно място, не бива да пренебрегваме авторитета на аналоговата лична среща с бъдещите хазяи: те са на улицата и просто очакват своите гости", коментира още тя.