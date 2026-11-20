Сред европейските държави има съгласие за въвеждането на единни европейски мерки за гарантиране на сигурността на децата в интернет. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев.

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В Брюксел в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт – министрите обсъдиха предложението на ЕК за забрана на социалните мрежи за деца до 13 години и право на самостоятелни акаунти – от 15 години. Министър Милошев коментира още, че предвидените средства за култура в нашия бюджет за догодина са недостатъчни. България и още четири държави са настояли в Брюксел да не бъде съкращаван бюджетът на европейската програма за култура, аудиовизия и гражданско общество „Агора”.

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„С оглед на все по-нарастващите предизвикателства пред децата в онлайн пространството бяха обсъдени доста мерки, като най-важното е да се въведе изискване към доставчиците на услуги, т.е контролът за децата ни в онлайн пространството да не се свежда само до тях самите или до техните родители и настойници. Това е много важно обстоятелство и е добре да има единни мерки в Европа по отношение на тези все по-нарастващи заплахи. Няма да ги изброявам, но става въпрос - това е кибернасилие, боравене с лични данни, неконтролируем контакт в деца и подрастващи, т.е заплахите към децата и подрастващите са твърде големи в тази агресивна онлайн среда“, каза министърът на културата Евтим Милошев.

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