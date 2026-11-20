Проблемът с дроновете в Черно море не може да бъде решен със спонтанно патрулиране, а изисква изграждането на цялостна инфраструктура за наблюдение и превенция. Системите за наблюдение невинаги са достатъчно прецизни, а за прихващането и свалянето на подобни апарати – които са с различна големина, скорост и предназначение – са нужни специализирани средства, особено над морска повърхност, където детекцията е значително по-трудна. Това мнение изразиха в ефира на Нова телевизия журналистите Веселин Стойнев и Валери Тодоров.

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„Освен това, вие знаете по отношение на насочването, трябва да знаеш посоката, скоростта, за да можеш горе-долу да го прихванеш, а за да го свалиш“, каза Стойнев,

Според тях отново се вижда разминаване и закъснение в реакцията на военните и Министерството на отбраната. Докато в началото позицията е изглеждала като „нито искахме, нито имахме възможност“, сега със задна дата се заявява, че има желание за противодействие, но липсва капацитет. И дадоха пример с Румъния, която със сходни способности вече е свалила шест въздушни дрона, макар морските да остават по-трудна цел за откриване.

Според Стойнев остава открит въпросът дали зад ударите стои единствено Русия, предвид съотношението между руските и украинските дронове, атакували морски цели в региона. Той изрази мнение, че в тези действия има и провокативен елемент, тъй като големите военни удари обикновено се позиционират точно преди важни международни срещи – както по време на предизборната кампания за президентските избори у нас, така и в навечерието и след срещата в Китай.

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Коментаторът подчерта, че става дума за системно усилие, при което се търси определена реакция, а потопените плавателни съдове, по думите и на самия премиер, са за сметка на Украйна.

В същото време ключовите въпроси остават какъв точно товар превозват тези кораби и каква е посоката им – дали става дума за обикновени стоки или за оръжие, при положение че един от ударените плавателни съдове дори е бил празен.