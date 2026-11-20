Шефът на Мерцедес Тото Волф сподели, че семейството на легендарния Айртон Сена започва да приема все по-добре Кими Антонели, след като италианецът преживява успешен период в началото на кариерата си. Преди седмици Антонели бе коронован за най-младия шампион в историята на Формула 1, като спечели титлата едва във втория си сезон. По време на успешната му кампания през 2026 година се появиха сравнения между трикратния шампион Сена и него, но 20-годишният пилот бързо ги отхвърли.

Тото Волф говори за връзката на Антонели със семейството на Сена

Волф възприе подобен подход, като настоя, че Антонели е пилот със собствен стил. Ръководителят на "сребърните стрели" заяви: "Да сравняваме Кими със Сена, искам да кажа... Никога не съм бил голям привърженик на това сравнение, както Франк Уилямс и Рон Денис, Сена е гигант в този спорт. Той беше невероятен като човек и невероятен като състезателен пилот. Смятам, че поставянето на такива стандарти за 20-годишен пилот е голям натиск и затова не искам да го сравнявам на този етап. Той си е Кими, Сена беше Сена."

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След спечелването на титлата в Мексико Формула 1 се премести в Бразилия, където Антонели прекара един ден със семейството на Сена. Той продължи да почита легендарния пилот през целия състезателен уикенд, като носеше каска с дизайн, който наподобяваше цветовата схема, която бразилецът използваше през цялата си кариера. Волф заяви, че семейството на Сена е приело Антонели с топлота и че те виждат в младия италианец част от легендата на Формула 1.

"Мило е да видиш как семейство Сена го приема", разказа Волф. "Казват, че за първи път изглежда, че има втори Сена. Това е първият път, когато можеш да кажеш: Добре, той малко прилича на него. Но може би на този етап той е мини версия на Сена. Нека да се развива, нека стане Сена."

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