Factcheck.bg опроверга министър Генов: Река в Елените има, но е застроена с хотели

Платформата за проверка на фактите Factcheck.bg публикува опровержение на думите на министъра на околната среда и водите Манол Генов, който на брифинг в Министерски съвет на 3 октомври заяви следното: "В района на Елените интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Там няма река, а няколко сухи дерета." Според платформата за провека на факти обаче, в района, който пострада изключително много от интензивните валежи през изминалата седмица, има река, но през 2010 г. имоти, в които дотогава въпросната река е текла, са застроени с множество хотели и вили. Реката, за която става въпрос, се казва Дращела, наричана още Козлука.

Реката присъства дори в кадастъра

Factcheck.bg пишат, че на сайта на Басейнова дирекция "Черноморски район" са публикувани плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в района, в които има и списък на "повърхностните водни тела". Именно там е включена и река Дращела, като е записано, че тя продължава "от извора до вливане в Черно море при ВС Елените". "Уточнено е, че тя спада към речния басейн Севернобургаски реки и по тип принадлежи към "малки и средни черноморски реки". Уникалният номер на повърхностното водно тяло е BG2SE500R012, а водосборът ѝ обхваща 28,34 квадратни километра", добавят от Factcheck.bg и уточняват, че информация за реката има и в кадастъра.

Карта на основните речни басейни в Черноморски район, публикувана в ПУРБ "Черноморски район" 2022-2027. Река Дращела е оградена с червено

Река Дращела е с непостоянен отток, а през лятото обикновено пресъхва. От кадрите през последните дни, показващи масивните щети от наводненията в Елените заради проливните дъждове, се вижда също, че "най-голямата водна маса се стича именно по трасето, в което някога се е намирало коритото на река Дращела, наричана също и Козлука.", пишат от Factcheck.bg и добавят, че "ключов фактор освен количеството валежи е и площта на водосборния район на реката, който в случая на Дращела е 28 квадратни километра според данните на на Басейнова дирекция".

