Ударени кораби край България:

ГДБОП: Сигналите за бомби са от няколко месеца

11 октомври 2026, 10:30 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГДБОП: Сигналите за бомби са от няколко месеца

Бомбените заплахи започнаха преди няколко месеца, получателите са стотици институции, училища, летища. Имейлите идват на вълни – веднъж два пъти седмично. Основната им цел е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата.

Това коментира директорът на дирекция „Киберпрестъпност” в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров.

Той добави, че при получаване на бомбена заплаха сигналът не трябва да се подценява. Но все пак има индикатори, които могат да насочат дали е реална, или нереална заплахата.

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Старши комисар Димитров обясни, че при предишна подобна вълна преди няколко години, са били разпространени указания какво и как да се предприема.

„Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции – и педагогически, и държавни, на които отново ще обясним начинът за действие, който и главният секретар, и ръководството на МВР са утвърдили. Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен и какво точно съдържа”, обясни комисар Димитров пред Нова тв.

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Към момента властите са установили, че имейлите с бомбени заплахи се пращат от хакнати компютри и сървъри по целия свят.

„Един ден от един континент, друг ден – от другия край на земното кълбо. Във взаимодействие сме с нашите партньори. Работим по няколко версии”, каза старши комисар Димитров.

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Сигнал за бомба ГДБОП фалшиви бомбени заплахи
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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