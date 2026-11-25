От 1 април 2027 г. туристическият данък във Венеция ще се увеличи - от 5 евро на 9,50 евро на човек на вечер за най-скъпите хотели, и от 1 на 4 евро за гостите на еднозвездни хотели в историческия център. Градската администрация одобри увеличението на 20 ноември. То е възможно благодарение на италианското законодателство, което позволява на градовете с поне 20 пъти повече туристически нощувки да таксуват до 10 евро на вечер. Венеция преди това се е ограничавала до максимална ставка от 5 евро, съобщи "Билд".

Градските власти обясняват решението като необходимо за компенсиране на разходите, свързани с масовия туризъм. Допълнителните приходи ще бъдат използвани за обществени услуги, поддръжка на исторически сгради и подобряване на качеството на живот на местните жители.

Отделна входна такса за еднодневни туристи също ще остане в сила през 2027 г. Броят на дните, за които се изисква такса за посещение на града, ще се увеличи от 60 на 72 - от 26 март до 15 август. Таксата ще остане същата: 5 евро за авансово плащане и 10 евро за закъсняло резервиране.

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