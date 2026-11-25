Непосредствено преди Черния петък почти всички правим списъци с желани покупки, отваряме няколко раздела в браузъра с едни и същи продукти, сравняваме цената със скрийншоти от миналия месец или използваме изкуствен интелект, за да открием най-изгодните предложения. Сваляме приложения, пълним количките и доста по-рядко се замисляме за измамите, които могат да дебнат зад подвеждащ линк или в полученото съобщение за потвърждение на поръчката.

Киберизмамите в този период от годината стават по-креативни, но и потребителите могат да бъдат по-подготвени.

Магазинът, който се появява изневиделица покрай намаленията

Схемата не е нова, но около Черния петък работи особено добре. Данни на Pew Research Center показват, че 85% от възрастните американци смятат онлайн измамите за проблем при пазаруването през сайтове и приложения. 36% са били жертва на поне една такава измама – понякога свързана с фалшив артикул, недоставена стока или откраднати данни от карта.

България също не е изключение. В началото на ноември ГДБОП предупреди потребителите за рисковете от фалшиви онлайн магазини и оферти, които звучат твърде добре, за да бъдат истински. Измамите разчитат на усещане за ексклузивност и спешност – отстъпки до 95%, „последни бройки“, таймери, които отброяват минутите до края на промоцията.

Все по-убедителни измамни предложения могат да бъдат създадени и с помощта на изкуствен интелект. Киберпрестъпниците могат да създават сайтове, почти неразличими от тези на утвърдени търговци. Логото, снимките на продуктите и дори фалшивите потребителски отзиви могат да създадат впечатление за напълно легитимен онлайн магазин.

Разликата често е в уебадреса: една разменена буква, допълнително тире или необичайно разширение на домейна. Затова най-практичното правило е просто: преди плащане проверете адреса на сайта, потърсете реални контакти и не превеждайте пари предварително към непозната сметка. Ако офертата изглежда твърде добра, за да бъде истинска, това е повод за допълнителна проверка.

Съобщението за доставка след това

Дори да сте направили поръчка от легитимен търговец, в този период от годината можете да се подведете по фалшиви съобщения за проблем с доставката на пратката или необходимост от заплащане на малка митническа такса за освобождаването ѝ.

Общото между подобни съобщения обикновено е наличието на линк и усещането за спешност. Именно в този момент е важно да не действате прибързано. Не отваряйте линка от съобщението. Влезте директно в сайта или приложението на куриера, банката или търговеца. Ако има реален проблем, той ще се вижда и там.

Според данни на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) фишингът е водещият метод за първоначално проникване в информационни системи, като представлява около 60% от наблюдаваните случаи в периода от юли 2024 г. до юни 2025 г. Все по-често тези кампании използват и изкуствен интелект за създаване на убедителни съобщения и имитиране на разпознаваеми брандове.

Личните решения, които засягат и корпоративната сигурност

Подобни известия пристигат на личните ви устройства, но към тях често са добавени и служебните ви акаунти. Друг път проверявате офертите от служебния лаптоп в обедната почивка.

Тогава едно намаление за Черния петък може да се превърне и в бизнес риск. Дори внимателният човек може да реагира прибързано, когато съобщението изглежда познато, а времето притиска.

Затова защитата в една организация не бива да разчита на едно правилно решение в един конкретен момент. Необходим е комплексен подход, който да започва с хората, да обхваща устройствата и мрежата и да позволява на екипите да откриват и ограничават заплахите навреме.

Именно затова превенцията и технологичната защита трябва да вървят ръка за ръка. Със своето портфолио от решения за киберсигурност А1 подпомага компаниите в изграждането на комплексна защита – от сигурността на електронната поща, крайните устройства, мрежите и уеб приложенията до мониторинга на уязвимости и своевременното откриване на потенциални заплахи. В съчетание с повишаването на дигиталната грамотност на служителите тези решения помагат на бизнеса да бъде по-подготвен за съвременните киберрискове не само около Черния петък, но и през цялата година.

Намалението е за цената. Не и за сигурността

Не е нужно да гледате с подозрение всяка промоция или всяко известие от куриер. Дори най-привлекателната оферта за Черния петък обаче може да изчака една кратка проверка.

Проверете адреса. Влезте през официалното приложение. Отделете минута, преди да отворите линк или да споделите чувствителна информация. .

В крайна сметка нито една отстъпка не си струва риска за личните ви данни или за сигурността на бизнеса, за който работите.