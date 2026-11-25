Работещите на 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари, имат право на най-малко двойно възнаграждение, независимо дали трудът им е извънреден, припомнят от Главна инспекция по труда. Ако положеният труд е и извънреден, заплащането достига минимум четирикратния размер на обичайното възнаграждение, съгласно разясненията.

Важно е да се прави разграничение между официалните празници и допълнителните неприсъствени дни. На 28 декември, който компенсира съвпадането на Коледа със събота, не се дължи автоматично двойно възнаграждение. Заплащането зависи от организацията на работното време и от това дали положеният труд е извънреден.

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Колко ще почиват учениците?

Според утвърдения от Министерството на образованието и науката график коледната ваканция за учениците от всички класове ще продължи 11 календарни дни – от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.

Децата ще се върнат в класните стаи на 4 януари, а следващата им по-продължителна почивка ще бъде в края на месеца. Междусрочната ваканция е насрочена за периода от 30 януари до 2 февруари включително. Вторият учебен срок ще започне на 3 февруари 2027 г.

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