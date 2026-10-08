"Трети ден децата остават без храна и сън": Майка с гневно писмо до кмета заради бомбените заплахи в градините

3 дни поред в страната институции и учреждения биват вдигани на крак заради имейли с бомбени заплахи. Най-голямо неудобство и стрес обаче преживяват децата в детските градини, защото през изминалите дни на много места те бяха извеждани по спешност по пижами, легнали току-що за следобедния си сън, гладни, седнали току-що да обядват, а в социалните мрежи дори се появиха свидетелства, че деца са били евакуирани директно от басейни по време на занимания по спорт.

Това възмути родители в цялата страна и повдигна въпроси как реагират институциите на станалите ежедневие евакуации в детски градини.

На този фон възмутена майка написа открито писмо до столичния кмет Васил Терзиев, настоявайки за яснота какво е предприето, за да бъде сложен край на тези инциденти. Тя поиска отговори и на най-високо ниво - от премиера Радев и президента Йотова.

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"Какви мерки се предприемат?"

"Уважаеми г-н Васил Терзиев, Обръщам се към Вас като родител на дете, което посещава 186 ДГ "Деница". За трети пореден ден детската градина получава сигнал за бомба, вследствие на което малките деца са принудени да бъдат извеждани и да прекарват часове извън сградата. Децата остават без нормално хранене, без възможност за следобеден сън и в условия, които са изключително натоварващи за тях", написа Силвия Шопова.

"Разбираме напълно необходимостта от реакция при сигнал за взривно устройство и от спазване на всички мерки за сигурност. Но това, което се случва вече трети пореден ден, поставя сериозни въпроси: Какви конкретни мерки се предприемат, за да бъде прекратена тази ситуация? Кой носи отговорност за гарантирането на безопасността и нормалните условия за децата?", попита тя.

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Според нея не е нормално малки деца да бъдат поставяни в подобна ситуация ден след ден, без родителите да получават ясна информация какво се предприема и как ще бъде предотвратено повторението.

"Говорим за малки деца, а не за административен проблем. Те имат нужда от сигурност, храна, сън и спокойствие. Моля за незабавна реакция!", призова Шопова.

Сигналите ще продължат

В същото време в социалните мрежи се появи информация, че бомбените сигнали не само няма да спрат, а ще продължат до края на седмицата, като часът им на подаване ще се измества всеки ден. Така, според родители, ако заканата бъде изпълнена, със сигурност ще се наложи деца да бъдат евакуирани, когато вече са легнали за следобедния си сън.