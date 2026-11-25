Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. с гласовете единствено на управляващото мнозинство от "Прогресивна България". Опозицията отправи критики към предвидените промени, като постави акцент върху размера на майчинството, минималната работна заплата и необходимостта от реформи в пенсионната система.

Спор за размера на майчинството

Депутати от ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" настояха жените, които се връщат на работа след първата година от раждането на детето, да получават пълния размер на обезщетението за отглеждане на дете до навършване на две години. Още: Бюджетът на ДОО мина след спор за пенсиите и осигуровките

В момента майките, които се върнат на работа през втората година от майчинството, получават 50% от обезщетението. Управляващите предлагат този размер да бъде увеличен на 75%, но социалният министър изрази резерви към идеята той да достигне 100%.

ГЕРБ поиска реформа в пенсионната система

От ГЕРБ-СДС поставиха въпроса какво се случва с пътната карта за реформи в пенсионната система. Изготвянето ѝ беше възложено от парламента на няколко институции преди година и половина, но все още няма яснота за напредъка по нея.

Партията на Бойко Борисов обяви, че между първо и второ четене ще предложи увеличение на възнагражденията в Националния осигурителен институт (НОИ) с по 350 евро месечно. Още: Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

Депутатът Галя Василева припомни, че редица от социалните мерки, заложени в настоящия проект, са присъствали и в бюджета за 2026 г. на кабинета "Желязков". Именно срещу това правителство преди година бяха организирани многохилядни протести, довели до оставката му.

Бившият финансов министър Асен Василев разкритикува предвиденото увеличение на минималната работна заплата до 660 евро. Той възрази и срещу премахването на механизма, който обвързваше нейния размер със средната работна заплата.

Какво предвижда бюджетът на ДОО за 2027 г.

Проектът предвижда редица промени в социалното и пенсионното осигуряване:

- Обезщетението за отглеждане на дете през втората година се увеличава от 398 на 450 евро. При по-ранно връщане на работа майките ще получават 75% от него вместо досегашните 50%.

- Повишават се минималният и максималният размер на обезщетението за безработица.

- Минималните осигурителни прагове се увеличават с 6,4%.

- Максималният осигурителен доход нараства със 100 евро и достига 2400 евро.

- От 1 юли пенсиите се очаква да бъдат увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Така минималната пенсия ще достигне 374 евро. Още: Разходите за пенсии скочиха с близо 10%: Нови данни от НОИ

- За първи път от 2022 г. се предвижда увеличение и на максималната пенсия. Тя също ще нарасне със 7,8% и ще достигне 1875 евро.

- Изравнява се съотношението между осигурителните вноски на държавните служители и тези на държавата с модела, прилаган в частния сектор.

- Очаква се приходите да нараснат с около 990 млн. евро.

- Трансферът от държавния бюджет за дофинансиране на пенсионната система ще бъде около 7 млрд. евро.

- Предвижда се премахване на хартиения болничен лист, като промяната трябва да влезе в сила от 1 януари 2028 г.