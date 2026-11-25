Драган Й. Вучичевич, собственик и главен редактор на сръбския таблоид и телевизионен канал „Информер“, подкрепящ Вучич, беше арестуван тази сутрин в Белград, съобщи хърватската медия "Индекс". Разпоредено е да бъде задържан в полицейски арест за 48 часа, потвърди адвокатът му. Арестът предизвика бурни реакции в сръбския парламент. Представители на управляващата Студентска листа аплодираха новината за ареста, докато представители на Сръбската прогресивна партия (СПС) напуснаха заседанието и се събраха пред полицейското управление, където е задържан Вучичевич.

След това бившият сръбски президент Александър Вучич напусна заседанието, обявявайки, че ще се присъедини към събралите се пред полицейското управление. ОЩЕ: От политици и полицаи до банки и метеоролози: Всичко за арестите и разследванията след вота в Сърбия (ВИДЕА)

Какви са обвиненията към Вучичевич?

Прокуратурата обяви, че той е заподозрян в две криминални престъпления.

Втора основна прокуратура в Белград потвърди, че е издадено разпореждане за задържане на Вучичевич от полицията по подозрение в извършването на две престъпления, причиняване на продължителна паника и безредици, както и възпрепятстване на правосъдието.

Прокуратурата обяви, че Вучичевич ще бъде изправен пред прокурора за разпит утре, 26 ноември, с повдигнати наказателни обвинения.

Адвокатът му потвърди около 11:36, че Вучичевич е задържан за 48 часа, съобщи Informer.

Те го прехванаха на около петдесет метра от сградата на „Информър“.

Според информация на Informer, Вучичевич е бил прихванат тази сутрин на около петдесет метра от сградата на телевизионната си станция от цивилни полицаи, които са го откарали в полицейското управление на Вождовац с превозно средство без полицейски обозначения.

Заместник-главният редактор на „Информър“, Деян Вукелич, пристигнал в участъка около 10:30 часа и се опитал да разбере причините за ареста.

„Влязох, отговорих на регистратурата и казах, че искам да получа информация. След това един полицай отговори, че не знам какъв ранг е. Каза ми, че ситуацията е сложна. Попита ме дали съм роднина на Драган, аз казах, че не съм, че съм негов колега, негов заместник, и той ми каза: „Тогава иди и го сменяй“, каза Вукелич.

Той добави, че самият Вучичевич се е обадил на адвоката си, който към този момент също не е имал информация за причините за ареста.

Около 10:35 ч. адвокатът на Вучечевич пристигна в полицейското управление, а двадесет минути по-късно пристигна и съпругата му Мария. ОЩЕ: Вучич разчита на Тръмп: Идва ли краят на медията около бившия сръбски президент?