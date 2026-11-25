Беларуският диктатор Александър Лукашенко поля със студен душ наративите на своя практически господар Владимир Путин, че Москва воюва за тези земи в Украйна, които исторически са били част от Русия. "Да се каже днес, че тази земя е била руска от незапомнени времена - е, в един момент е била руска. Но ако погледнем още по-назад, руските земи някога са били монголски и татарски. Помните ли? Тогава ще трябва да върнем цяла Русия на Монголия. Путин разбира това перфектно", обърна се срещу руските интереси Лукашенко в интервю за френското списание Le Point.
В по-голямата част от интервюто обаче той твърди как Владимир Путин не е агресор, как зачита украинския народ и никога не е искал директно капитулацията на Украйна - точки, които много лесно могат да бъдат оборени предвид натрупаните до момента изявления и действия на руския диктатор по време на пълномащабната му война, а и преди това.
BREAKING: Lukashenka suggests giving Russia back to Mongolia — by Putin's own logic The Belarusian dictator commented on the Kremlin's historical arguments used to justify its territorial claims against Ukraine. According to him, if territories are considered Russian simply because they once belonged to Russia, then perhaps it's worth looking a little further back in history. “Russian lands once belonged to the Mongols and Tatars. Remember? Then we'd have to give all of Russia back to Mongolia,” Lukashenka said. He added that Putin understands this perfectly well. We agree. It's about time Mongolia started making territorial claims against Russia 😂— NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026
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Лукашенко: Ако войната продължи, Русия ще завземе цял Донбас
Според Лукашенко "малката част от Донбас", която Русия все още не е превзела, е 9 или 11 процента от територията на Донецка и Луганска област.
"Във всеки случай, ако войната продължи, те ще достигнат границите на Донбас. Ще ги достигнат. Разбира се, много хора ще загинат, но те ще ги достигнат", каза той за руските сили, които от 2014 г. насам не могат да превземат "крепостния пояс" на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) около Славянск и Краматорск, а и последните им офанзиви се провалят.
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